'मेरा काम सबको खुश करना नहीं है'; वैभव सूर्यवंशी का चयन ना होने पर बोले गौतम गंभीर

वैभव सूर्यवंशी को टी20 टीम में ज्यादा मैच खेलने के मौके नहीं मिल रहे हैं। गौतम गंभीर ने कहा है कि उनका काम सबको खुश करना और पॉपुलर फैसल लेना नहीं है। वह सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं।

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी20 टीम में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करने वाले इस 15 साल के युवा खिलाड़ी ने अभी तक मात्र 10 ही मैच खेले हैं। टॉप ऑर्डर में जगह ना होने की वजह से वैभव अकसर बेंच गर्म करते हुए ही नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें मात्र दो मैच खेलने का मौका मिला, वो भी तब जब ईशान किशन चोटिल हुए। जैसे ही ईशान फिट हुए तो वैभव सूर्यवंशी को फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं दिया। गंभार का कहना है कि उनका नाम पॉपुलर फैसले लेना और खिलाड़ियों को खुश करना नहीं है, बल्कि ड्रेसिंग रूम में उन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी प्रदान करना है जिन्होंने लंबे समय से प्रदर्शन किया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5वें टी20 से पहले गंभीर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बिना वैभव सूर्यवंशी का नाम लिए यह बात कही। आइए जानते हैं उन्होंने इंटरव्यू में क्या-क्या कहा-

जाहिर है, यह बहुत कम समय में हुआ। हमने 17 तारीख को मैच खत्म किया, 18 तारीख को फ्लाइट पकड़ी। जाहिर है, हमारा एक प्रैक्टिस सेशन था। लड़कों को यह बताना होगा कि उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढाला। जाहिर है, बहुत सारे लड़के पहली बार यहां आ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड अपने ही घर में कितना खतरनाक है।

3-0 की बढ़त लेने के बाद प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखने और लापरवाही से बचने पर जाहिर है, जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो कोई लापरवाही नहीं होती। जाहिर है, यह एक इंटरनेशनल गेम है। हर कोई जानता है कि कितने कम खास लोगों को देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। मेरे लिए, मुझे लगता है कि हर गेम कुछ अलग करने, कुछ सीखने, आगे बढ़ने का मौका है। और हम गेम को ठीक इसी तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी सोच में कोई कमी नहीं है और ठीक यही बात कमरे में भी है।