गौतम गंभीर 2 ICC ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र भारतीय हेड कोच, मगर साथ लगा ये 'कलंक'

गौतम गंभीर आज ही के दिन टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। उनकी अगुवाई में भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती। वह बतौर टीम इंडिया के हेड कोच 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।

9 जुलाई यह वही तारीख है, जब आज से दो साल पहले गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। कोलकाता नाइट राइडर्स को बतौर मेंटोर आईपीएल 2024 का खिताब जिताने के बाद गंभीर की एंट्री सीधा भारतीय टीम में हुई थी। वह 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले टीम इंडिया के पहले हेड कोच है। चैंपियंस ट्रॉफी उनका पहला बड़ा असाइनमेंट था, जिसे जीतकर उन्होंने शानदार आगाज किया। वहीं इस साल उनकी कोचिंग में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीता। उनका अगला और आखिरी टारगेट 2027 वर्ल्ड कप होगा। हालांकि गौतम गंभीर की कोचिंग में कप्तानों के लिए ट्रॉफी जीतना अभिशाप रहा है।

रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की गई कुर्सी 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में 2025 में जीती। जब कोई कप्तान लगातार ट्रॉफी जीत रहा हो तो टीम मैनेजमेंट उसके साथ काफी आगे तक जाने का प्लान करती है। मगर हिटमैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तुरंत रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई। उन्हें टेस्ट से भी रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब वह सिर्फ एकमात्र फॉर्मेट वनडे में ही एक्टिव है। यह कन्फर्म नहीं है कि वह 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं।

सूर्यकुमार यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी। भारत ने 2025 एशिया कप के साथ 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बिना कोई मैच हारे जीता। मगर जैसे ही टीम इंडिया चैंपियन बनी, वैसे ही सूर्या की कुर्सी छिन गई। सूर्या की कुर्सी छिनने की वजह उनके खराब फॉर्म थी, हालांकि उनकी कप्तानी में कोई कमी नहीं थी। रोहित शर्मी की जगह वनडे में शुभमन गिल को तो टी20 में सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है।

गौतम गंभीर की बतौर हेड कोच रिपोर्ट कार्ड- ODI (23 मैच, 16 जीते, 6 हारे) टीम इंडिया के लिए गंभीर के दौर की यह सबसे अच्छी शुरुआत नहीं थी। वे 27 साल के गैप के बाद श्रीलंका के खिलाफ कोई बाइलेटरल ODI सीरीज़ हार गए, जो इतने सालों में टीम के दबदबे को दिखाता है। इसका मतलब है कि भारत 2024 में एक भी ODI नहीं जीत पाया, जो 45 साल के गैप के बाद हुआ। लेकिन उनकी तारीफ़ करनी होगी कि टीम ने 2025 में लगातार 8 मैच जीते, जिसमें CT 2025 भी शामिल है।

27 साल बाद श्रीलंका से हारे (0-2)

इंग्लैंड के खिलाफ जीते (3-0)

चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स (5 मैच जीते, और कोई भी नहीं हारा)

ऑस्ट्रेलिया से हारे (1-2)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते (2-1)

न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते (2-1)

अफगानिस्तान के खिलाफ जीते (3-0)

टेस्ट (18 मैच, 6 जीते, 10 हारे, 2 ड्रॉ रहे) उनका सबसे बुरा समय टेस्ट में रहा। पिछले दो सालों में भारत दो बार घरेलू सीरीज में व्हाइट-वॉश हुआ है — न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिससे लंबे फॉर्मेट के कोच के तौर पर उनके असर पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। 36 साल के गैप के बाद भारत न्यूजीलैंड से अपने घर में कोई टेस्ट हारा था। फिर, 19 साल के बाद भारत चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई टेस्ट हारा था। घर पर पहली सीरीज भी घर पर ही हारी थी। भारत ने 10 साल के बड़े गैप के बाद अपना पहला BGT गंवाया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम पर उनका पलड़ा भारी दिखा। अगर यह काफी नहीं है, तो भारत ने 25 साल में प्रोटियाज़ के खिलाफ अपने घर में अपनी पहली टेस्ट सीरीज हारी।

भारत ने बांग्लादेश को हराया (2-0)

भारत न्यूज़ीलैंड से हारा (0-3)

भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा (1-3)

भारत ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेला (2-2)

भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ हारा (0-2)

भारत ने अफ़गानिस्तान को हराया (1-0)

टी20 (48 मैच, 37 जीते, 8 हारे, 1 नो रिजल्ट) T20I कोच के तौर पर गौतम गंभीर के करियर में एकमात्र धब्बा आयरलैंड से हाल ही में हारी गई सीरीज है। उससे पहले, टीम किसी भी फॉर्मेट में आयरिश टीम से कभी कोई मैच नहीं हारी थी। हां, लीडरशिप में बदलाव हुआ, सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर ने ली, लेकिन कुल मिलाकर यह एक आसान सीरीज होनी चाहिए थी।

इंडिया ने श्रीलंका को हराया (3-0)

इंडिया ने बांग्लादेश को हराया (3-0)

इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया (3-1)

इंडिया ने इंग्लैंड को हराया (4-1)

इंडिया ने एशिया कप 2025 जीता (7 मैच)

इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया (2-1)

इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया (3-1)

इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को हराया (4-1)

इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता (8 मैच जीते, 1 हारा)