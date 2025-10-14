गौतम गंभीर ने कह दी रोहित-विराट के फैंस का दिल तोड़ने वाली बात, बोले- वर्ल्ड कप अभी…
चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बाद कोच गौतम गंभीर ने भी रोहित और विराट को लेकर कहा है कि अभी वर्ल्ड कप के बारे में वे नहीं सोच रहे। वर्ल्ड कप 2027 में होना है और तब तक रोहित-विराट की उम्र 40 के करीब होगी।
रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में जगह मिली है। हालांकि, रोहित शर्मा से टीम की कप्तानी छीन ली गई है। रोहित और विराट दोनों का मन है कि वे वर्ल्ड कप 2027 तक खेलें, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनसे आगे बढ़ने का मन बना रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही बयान टीम इंडिया के अहम सदस्य की ओर से आया है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बाद कोच गौतम गंभीर ने भी रोहित और विराट को लेकर कहा है कि अभी वर्ल्ड कप के बारे में वे नहीं सोच रहे।
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मंगलवार 14 अक्टूबर को दिल्ली टेस्ट मैच में मिली जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वर्ल्ड कप 2027 अभी ढाई साल दूर है। अभी महत्वपूर्ण ये बात है कि हम वर्तमान में हैं। वे दोनों (रोहित शर्मा और विराट कोहली) क्वालिटी प्लेयर हैं। उम्मीद है कि उनका ये दौरा (ऑस्ट्रेलिया) सफल रहेगा।" वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर जरूर है, लेकिन जिस तरह का बयान गंभीर और अगरकर का आया है, उससे साफ लग रहा है कि वे दोनों को अगले विश्व कप में खेलता हुआ नहीं देख रहे।
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया हुआ है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कम हो रही है। ऐसे में उनके पास गेम टाइम की कमी होगी, क्योंकि वे अप्रैल-मई में आईपीएल जरूर खेलेंगे, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में हर टीम को सिर्फ 12 से 15 वनडे मैच ही शेड्यूल होते हैं। अगर दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा जाता है तो भी वह किसी न किसी द्विपक्षीय सीरीज से टकराएगी। ऐसे में खुद को फिट रखना और इनफॉर्म रखना दोनों ही दिग्गजों के लिए चुनौती होगी। फिलहाल के लिए दोनों की निगाहें 19 अक्टूबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज पर होंगी।