Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gautam Gambhir invited By Daren Sammy in West Indies Dressing Room India Coach Says straight from heart world cricket

वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में क्यों गए गौतम गंभीर? भारतीय कोच बोले- दिल से कह रहा वर्ल्ड क्रिकेट को...

संक्षेप: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद डैरन सैमी ने गौतम गंभीर को वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया। भारतीय कोच ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज जैसा ‘उद्देश्य’ बहुत कम टीमों के पास है।

Tue, 14 Oct 2025 09:29 PMMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on
वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में क्यों गए गौतम गंभीर? भारतीय कोच बोले- दिल से कह रहा वर्ल्ड क्रिकेट को...

वेस्टइंडीज क्रिकेट भले ही इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर हो लेकिन गौतम गंभीर का मानना है कि मौजूदा कैरेबियाई खिलाड़ियों का ‘उद्देश्य’ अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है, जिसके लिए भारत के हेड कोच ने उन्हें फिरोजशाह कोटला में हाल ही में समाप्त हुए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में दिखाए गए संघर्ष को दोहराने के लिए प्रेरित किया। अहमदाबाद और नई दिल्ली में तीन निराशाजनक प्रदर्शन (162, 146 और 248) के बाद वेस्टइंडीज ने दो मैचों की सीरीज की अपनी अंतिम पारी में कुछ धैर्य दिखाया। टीम 390 रन बनाकर पारी की हार से बचने के साथ दूसरे टेस्ट मैच को पांचवें दिन खींचने में सफल रही।

गंभीर को सैमी ने ड्रेसिंग रूम में बुलाया

बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में गंभीर ने कहा, ‘‘जब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करता हूं तो कई टीमें इसलिए खेलती हैं क्योंकि उन्हें खेल से प्यार है और बहुत कम टीमें हैं जिनके पास वेस्टइंडीज की तरह इस खेल को खेलने का एक उद्देश्य है।’’ वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरन सैमी ने मंगलवार को भारत की सात विकेट से जीत के बाद गंभीर को अपने खिलाड़ियों से बातचीत के लिए मेहमान ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया। गंभीर ने कहा, ‘‘आपके पास एक उद्देश्य है और उद्देश्य हमेशा प्यार तथा लगाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब मैं आप लोगों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आप वेस्टइंडीज क्रिकेट की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं।’’

ये भी पढ़ें:शुभमन को कप्तान बनाकर किसी ने कोई एहसान नहीं किया, वह इसके हकदार हैं: गंभीर

‘यहां खड़े होकर बात करना आसान’

भारत के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर की मुश्किलों को स्वीकार किया, लेकिन मेहमान टीम से कहा कि वे अपने लक्ष्य से भटके बिना अपना हौसला बनाए रखें। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि मेरे लिए यहां खड़े होकर प्रदर्शन के बारे में बात करना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी दूसरी पारी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके पास खेलने और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कई बार कई टीमें उद्देश्य की तलाश में रहती हैं और उन्हें वह नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को घर पर जितनी मुश्किलें आती हैं, जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, उसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कान होना, कड़ी मेहनत करना, देश के लिए खेलना, अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की कोशिश करना, वेस्टइंडीज क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है।’’

ये भी पढ़ें:दिल्ली टेस्ट जीता, फिर भी खुश नहीं हैं गंभीर; जानिए क्या है उनकी निराशा की वजह

‘दिल से कह रहा वर्ल्ड क्रिकेट को...’

गंभीर ने कहा कि विश्व क्रिकेट को एक मजबूत वेस्टइंडीज टेस्ट टीम की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक बात कहना चाहता हूं और यह वो बात है जिस पर मेरा हमेशा से विश्वास रहा है। आपको लग सकता है कि मैं इसे यूं ही कह रहा हूं, लेकिन यह सीधे दिल से है। वेस्टइंडीज क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट की जरूरत नहीं है बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को वेस्टइंडीज क्रिकेट की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘जब आप वह जर्सी पहनते हैं, तो याद रखें, आपके पास कुछ खास करने का मौका है। टी20 प्रारूप खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों के पास ऐसा मौका नहीं होता।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Gautam Gambhir India Vs West Indies West Indies Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |