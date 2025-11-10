Cricket Logo
बुमराह एशिया कप में जिस बात पर उखड़े, कोच गंभीर ने अब दिया उसका लॉजिक; कहा- हम चाहते हैं ऐसी टीम

बुमराह एशिया कप में जिस बात पर उखड़े, कोच गंभीर ने अब दिया उसका लॉजिक; कहा- हम चाहते हैं ऐसी टीम

संक्षेप: जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 में जिस बात पर उखड़ गए थे, गौतम गंभीर ने अब उसका लॉजिक दिया है। टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कहा कि हम एक आक्रामक टीम चाहते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 09:15 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का ज्यादा इस्तेमाल करने पर अपनी राय रखी है। बुमराह ने भारत के एशिया कप 2025 में विजयी अभियान के दौरान पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाजी की थी। उस वक्त पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने बुमराह को लेकर सवाल उठाया था। कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''रोहित की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर डालते थे। उन्होंने एशिया कप में सूर्या की कप्तानी में शुरुआत में ही अपने स्पैल के तीन ओवर फेंके। बुमराह इन दिनों चोट से बचने के लिए शरीर के गर्म होने पर ही बॉलिंग करना पसंद करते हैं। बचे हुए 14 ओवरों में बुमराह का एक ओवर बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि, वर्ल्ड कप में मजबूत टीमों के खिलाफ इससे भारत को नुकसान हो सकता है।'' बुमराह तब कैफ की पोस्ट से उखड़ गए थे। उन्होंने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ''पहले भी गलत थे, अब भी गलत हैं।''

बुमराह एशिया कप में जिस बात पर उखड़े, गंभीर ने अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उसका लॉजिक दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती। दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए थे। गंभीर ने 'बीसीसीआई डॉट टीवी' को दिए इंटरव्यू में कहा, ''बहुत से लोग इस टी20 टीम को एक बेहद आक्रामक बल्लेबाजी क्रम के रूप में देखते हैं। मेरे हिसाब से, पहले छह ओवरों में जसप्रीत बुमराह से तीन ओवर गेंदबाजी कराना और भी आक्रामक विकल्प था। हम ऐसी टीम नहीं बनना चाहते जिसकी पहचान सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी क्रम हो। हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो कुल मिलाकर एक आक्रामक टीम के रूप में जानी जाए।''

कोच ने आगे कहा, ''हम इस विकल्प को आजमा कर परखना चाहते थे कि इससे हमें भविष्य में क्या परिणाम मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि एशिया कप में यह हमारे लिए वाकई अच्छा रहा है क्योंकि पावरप्ले में शुरुआती तीन ओवर में उनकी शानदार गेंदबाजी से हम मैच में दबदबा बनाने में कामयाब रहे।'' गंभीर ने कहा, ''हमारे पास वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में बीच के ओवरों में विकेट लेने वाले दो अच्छे विकल्प है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही आक्रामक कदम था।'' गंभीर ने इसके साथ ही खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का अच्छी तरह से अहसास कराने और उन्हें समझने के लिए उनके सामने मुश्किल चुनौतियों को रखने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा, ''हम खिलाड़ियों के सामने जितना संभव हो सके उतनी कड़ी चुनौती रखते हैं। हमने शुभमन (गिल) के साथ भी यही किया था, जब उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था।''

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
