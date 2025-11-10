बुमराह एशिया कप में जिस बात पर उखड़े, कोच गंभीर ने अब दिया उसका लॉजिक; कहा- हम चाहते हैं ऐसी टीम

संक्षेप: जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 में जिस बात पर उखड़ गए थे, गौतम गंभीर ने अब उसका लॉजिक दिया है। टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कहा कि हम एक आक्रामक टीम चाहते हैं।

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का ज्यादा इस्तेमाल करने पर अपनी राय रखी है। बुमराह ने भारत के एशिया कप 2025 में विजयी अभियान के दौरान पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाजी की थी। उस वक्त पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने बुमराह को लेकर सवाल उठाया था। कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''रोहित की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर डालते थे। उन्होंने एशिया कप में सूर्या की कप्तानी में शुरुआत में ही अपने स्पैल के तीन ओवर फेंके। बुमराह इन दिनों चोट से बचने के लिए शरीर के गर्म होने पर ही बॉलिंग करना पसंद करते हैं। बचे हुए 14 ओवरों में बुमराह का एक ओवर बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि, वर्ल्ड कप में मजबूत टीमों के खिलाफ इससे भारत को नुकसान हो सकता है।'' बुमराह तब कैफ की पोस्ट से उखड़ गए थे। उन्होंने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ''पहले भी गलत थे, अब भी गलत हैं।''

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुमराह एशिया कप में जिस बात पर उखड़े, गंभीर ने अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उसका लॉजिक दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती। दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए थे। गंभीर ने 'बीसीसीआई डॉट टीवी' को दिए इंटरव्यू में कहा, ''बहुत से लोग इस टी20 टीम को एक बेहद आक्रामक बल्लेबाजी क्रम के रूप में देखते हैं। मेरे हिसाब से, पहले छह ओवरों में जसप्रीत बुमराह से तीन ओवर गेंदबाजी कराना और भी आक्रामक विकल्प था। हम ऐसी टीम नहीं बनना चाहते जिसकी पहचान सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी क्रम हो। हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो कुल मिलाकर एक आक्रामक टीम के रूप में जानी जाए।''