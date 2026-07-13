गौतम गंभीर के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं... टीम इंडिया के सिलेक्शन पर भारतीय बल्लेबाज ने ही उठाए सवाल
गौतम गंभीर पर एक बड़ा आरोप पूर्व क्रिकेटर हनुमा विहारी ने लगाया है। उनका कहना है कि गंभीर के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जो इस समय टी20 टीम में हैं। गंभीर की कोचिंग में भारत 6-0 से यूके में हारा है।
टीम इंडिया ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ एक तरह से टी20 सीरीज में सरेंडर कर दिया था। भारतीय टीम 7 मैचों में से एक भी मैच में नहीं जीत पाई। 6 मैचों में टीम हारी। एक मैच बेनतीजा रहा। इसके लिए टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच भारतीय टीम से बाहर चल रहे हनुमा विहारी ने गौतम गंभीर पर एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि टी20 टीम में गौतम गंभीर के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं।
आयरलैंड में 2-0 के बाद इंग्लैंड में 4-0 से मिली हार के बाद हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर गंभीर की खास खिलाड़ियों को पसंद करने के लिए आलोचना की और खराब फॉर्म के बावजूद ऑलराउंडर शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को लगातार शामिल करने पर भी सवाल उठाया। हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "गौतम गंभीर के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं और वह उन्हें लेकर खेलना चाहते हैं। मुझे इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने में कोई वैल्यू नहीं दिखती।"
‘कुछ खिलाड़ी क्या कर रहे हैं?’
उन्होंने आगे कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीम में कुछ खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। दुबे बॉलिंग नहीं करता, फील्डिंग नहीं कर सकता और बैटिंग में भी वह फॉर्म नहीं दिखा पाया है। शेडगे भी बॉलिंग या बैटिंग में इंप्रेसिव नहीं था। मुझे नहीं पता कि वॉशिंगटन सुंदर अभी भी टीम में क्यों बने हुए हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों में उनके कंट्रीब्यूशन को देखें, तो वह उतना अच्छा नहीं रहा है।"
विहारी ने टीम में बदलाव को लेकर भी गंभीर पर निशाना साधा। संजू सैमसन को 3 मौके देने के बाद बाहर किया और फिर वैभव सूर्यवंशी के साथ भी यही किया। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके विहारी ने आगे कहा, “स्पिनर ही प्रॉब्लम थे, चाहे वरुण चक्रवर्ती हों या अक्षर पटेल। रवि बिश्नोई को इस टूर पर क्यों ले जाया गया? प्रॉब्लम स्क्वॉड सिलेक्शन और प्लेइंग XI सिलेक्शन में है। आपने सैमसन को आयरलैंड में मौके दिए और फिर सूर्यवंशी को खिलाया। आपने उसे भी तीन गेम के बाद ड्रॉप कर दिया।"
'खिलाड़ियों में सिक्योरिटी जरूरी है'
वे आगे कहते हैं, "टीम में कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको इसे लंबा मौका देना चाहिए। अगर आप सूर्यवंशी को खिलाने पर अड़े थे, तो कम से कम उसे पांच या छह गेम दें और फिर तय करें कि वह काफी अच्छा है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह सही एटीट्यूड है। खिलाड़ियों के लिए सिक्योरिटी जरूरी है।”
हनुमा विहारी ने आगे यह भी कहा कि सूर्यकुमार यादव जब कप्तान थे, तब भी बदलाव होते थे, लेकिन बहुत कम। उन्होंने कहा, "इस सीरीज में बहुत कुछ बदला गया। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जब सूर्यकुमार यादव ने वर्ल्ड कप में टीम को लीड किया था, तब भी बहुत कम बदलाव हुए थे। मुझे सैमसन के लिए दुख है, क्योंकि उसे बलि का बकरा बनाया गया। सूर्यवंशी तीन गेम में फेल हो गया था, इसलिए आपने उसे हटा दिया और सैमसन को वापस ले आए।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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