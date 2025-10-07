Gautam Gambhir has brought Spartan mentality to team Varun Chakravarthy said a big thing about India Head coach गौतम गंभीर ने टीम में भरी ऐसी मानसिकता…स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने हेड कोच को लेकर कही बड़ी बात, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gautam Gambhir has brought Spartan mentality to team Varun Chakravarthy said a big thing about India Head coach

गौतम गंभीर ने टीम में भरी ऐसी मानसिकता…स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने हेड कोच को लेकर कही बड़ी बात

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि गंभीर टीम में अनुशासित मानसिकता लेकर आए हैं। वरुण ने 'मिस्ट्री स्पिनर' के टैग पर भी अपनी राय रखी है।

Md.Akram मुंबई, भाषाTue, 7 Oct 2025 09:53 PM
share Share
Follow Us on
गौतम गंभीर ने टीम में भरी ऐसी मानसिकता…स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने हेड कोच को लेकर कही बड़ी बात

स्पिन गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती ने कहा है कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम में ऐसी मानसिकता भरी है जिसमें हार और औसत दर्जे के प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं बचती। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम में भी गंभीर के साथ काम कर चुके चक्रवर्ती ने मंगलवार को सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार से इतर पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं उनके साथ आईपीएल में काम कर चुका हूं और हम 2024 में जीते थे। मेरे लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनके बारे में यह कह सकता हूं कि वह टीम को इस तरीके से तैयार करते हैं जिसमें हारने का विकल्प नहीं होता। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और मैदान पर सब कुछ झोंक देना है। उसके बाद जो होगा, वह होगा।’’ उन्होंने कहा ,‘‘जब वह होते हैं तो औसत प्रदर्शन नहीं चलता। यह मेरा मानना है।’’ चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उन्हें 'मिस्ट्री स्पिनर' का दर्जा मीडिया ने दिया है और वह अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते।

ये भी पढ़ें:रोहित-विराट को इस फैसले के लिए गंभीर ने मजबूर किया…कोच पर लगा सनसनीखेज आरोप

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी खुद को रहस्यमयी गेंदबाज नहीं कहा। मीडिया ने यह नाम दिया है लेकिन अगर आप मुझे यह बुलाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यह है कि मैं हर गेंद को समान पकड़ और रिलीज प्वाइंट से डाल सकता हूं जिससे उसे भांपना मुश्किल हो जाता है।’’ विवादों से घिरे एशिया कप 2025 के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि टीम का फोकस अपराजेय रहने पर था और हमने बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:किसने कराई वरुण चक्रवर्ती की टीम इंडिया में वापसी? खुद किया दो नामों का खुलासा

एशिया कप में भारत को जीतने के बावजूद ट्रॉफी और पदकों के बिना लौटना पड़ा। चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘हम मैच से पहले रणनीति बनाते हैं और फाइनल से पहले दो बार हम पाकिस्तान से खेल चुके थे तो हमें पता था कि क्या रणनीति होनी चाहिये। हम अपराजेय रहकर एशिया कप जीतने ही गए थे।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हम सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे और मैच के बाद कुछ पोस्ट करने के लिये ही उस पर जाते थे। पता नहीं भारत में कैसा माहौल था लेकिन वहां यूएई में सब खामोश था।’’

Varun Chakravarthy Gautam Gambhir Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |