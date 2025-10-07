गौतम गंभीर ने टीम में भरी ऐसी मानसिकता…स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने हेड कोच को लेकर कही बड़ी बात

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि गंभीर टीम में अनुशासित मानसिकता लेकर आए हैं। वरुण ने 'मिस्ट्री स्पिनर' के टैग पर भी अपनी राय रखी है।

स्पिन गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती ने कहा है कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम में ऐसी मानसिकता भरी है जिसमें हार और औसत दर्जे के प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं बचती। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम में भी गंभीर के साथ काम कर चुके चक्रवर्ती ने मंगलवार को सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार से इतर पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं उनके साथ आईपीएल में काम कर चुका हूं और हम 2024 में जीते थे। मेरे लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनके बारे में यह कह सकता हूं कि वह टीम को इस तरीके से तैयार करते हैं जिसमें हारने का विकल्प नहीं होता। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और मैदान पर सब कुछ झोंक देना है। उसके बाद जो होगा, वह होगा।’’ उन्होंने कहा ,‘‘जब वह होते हैं तो औसत प्रदर्शन नहीं चलता। यह मेरा मानना है।’’ चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उन्हें 'मिस्ट्री स्पिनर' का दर्जा मीडिया ने दिया है और वह अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी खुद को रहस्यमयी गेंदबाज नहीं कहा। मीडिया ने यह नाम दिया है लेकिन अगर आप मुझे यह बुलाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यह है कि मैं हर गेंद को समान पकड़ और रिलीज प्वाइंट से डाल सकता हूं जिससे उसे भांपना मुश्किल हो जाता है।’’ विवादों से घिरे एशिया कप 2025 के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि टीम का फोकस अपराजेय रहने पर था और हमने बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं दिया।