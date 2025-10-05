भारतीय टीम में कोई पर्मानेंट नहीं, सिर्फ गौतम गंभीर के इस चहेते खिलाड़ी की जगह पक्की!

कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने लताड़ते हुए कहा है कि इस तरह के चयन खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं। इस दौरान श्रीकांत ने कहा कि भारतीय टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह पर्मानेंट हैं और वह हैं हर्षित राणा, कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है। शुभमन गिल को 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा भी स्क्वॉड में काफी बदलाव हुए हैं। ऐसे में पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने लताड़ते हुए कहा है कि इस तरह के चयन खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि अगली बार चुनी जाने वाली टीम में कौन होगा और कौन नहीं। इस दौरान श्रीकांत ने कहा कि भारतीय टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह पर्मानेंट हैं और वह हैं हर्षित राणा, कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं।

हर्षित राणा को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में भी चुना गया था। उन्हें दो मैच खेलने का मौका मिला था, हालांकि उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में भी उनका चयन हुआ है।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “लगातार इस तरह के चयन करके, वे खिलाड़ियों को ही भ्रमित कर रहे हैं। हमें भी हर दिन यह निश्चित नहीं होता कि चयन क्या होगा। अचानक यशस्वी जायसवाल टीम में आते हैं और फिर अगले ही पल वे टीम से बाहर हो जाते हैं। केवल एक ही स्थायी सदस्य है - हर्षित राणा। कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं। हर समय बदलाव करके, वे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं।”

श्रीकांत ने चयन प्रक्रिया और भविष्य के टूर्नामेंटों पर इसके प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कीं।