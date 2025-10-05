Gautam Gambhir Harshit Rana is the only permanent member in Team India No one knows why he is on the team Krishnamachari भारतीय टीम में कोई पर्मानेंट नहीं, सिर्फ गौतम गंभीर के इस चहेते खिलाड़ी की जगह पक्की!, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gautam Gambhir Harshit Rana is the only permanent member in Team India No one knows why he is on the team Krishnamachari

भारतीय टीम में कोई पर्मानेंट नहीं, सिर्फ गौतम गंभीर के इस चहेते खिलाड़ी की जगह पक्की!

कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने लताड़ते हुए कहा है कि इस तरह के चयन खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं। इस दौरान श्रीकांत ने कहा कि भारतीय टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह पर्मानेंट हैं और वह हैं हर्षित राणा, कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 01:27 PM
share Share
Follow Us on
भारतीय टीम में कोई पर्मानेंट नहीं, सिर्फ गौतम गंभीर के इस चहेते खिलाड़ी की जगह पक्की!

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई है। शुभमन गिल को 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा भी स्क्वॉड में काफी बदलाव हुए हैं। ऐसे में पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने लताड़ते हुए कहा है कि इस तरह के चयन खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि अगली बार चुनी जाने वाली टीम में कौन होगा और कौन नहीं। इस दौरान श्रीकांत ने कहा कि भारतीय टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह पर्मानेंट हैं और वह हैं हर्षित राणा, कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं।

ये भी पढ़ें:IND vs PAK वुमेंस वर्ल्ड कप मैच का कब, कहां और कैसे उठाएं लुत्फ? यहां जानें

हर्षित राणा को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में भी चुना गया था। उन्हें दो मैच खेलने का मौका मिला था, हालांकि उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में भी उनका चयन हुआ है।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “लगातार इस तरह के चयन करके, वे खिलाड़ियों को ही भ्रमित कर रहे हैं। हमें भी हर दिन यह निश्चित नहीं होता कि चयन क्या होगा। अचानक यशस्वी जायसवाल टीम में आते हैं और फिर अगले ही पल वे टीम से बाहर हो जाते हैं। केवल एक ही स्थायी सदस्य है - हर्षित राणा। कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं। हर समय बदलाव करके, वे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं।”

ये भी पढ़ें:रोहित से छिनी कप्तानी तो उनका 13 साल पुराना ट्वीट वायरल, गिल से है कनेक्शन

श्रीकांत ने चयन प्रक्रिया और भविष्य के टूर्नामेंटों पर इसके प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कीं।

उन्होंने आगे कहा, "आप कुछ खिलाड़ियों को तब भी नहीं चुनते जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को तब भी नहीं चुनते जब वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। सबसे अच्छा तो यही है कि आप हर्षित राणा की तरह बनें और गंभीर की लगातार हाँ में हाँ मिलाते रहें ताकि उन्हें चुना जा सके।"

Harshit Rana India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |