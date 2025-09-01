Gautam Gambhir Gives Desi boy tag to Virat Kohli whom did the coach call most stylish player and run machine गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिया ये टैग, कोच ने किसे बताया 'मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर' और 'रन मशीन'?, Cricket Hindi News - Hindustan
Gautam Gambhir Gives Desi boy tag to Virat Kohli whom did the coach call most stylish player and run machine

गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिया ये टैग, कोच ने किसे बताया 'मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर' और 'रन मशीन'?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने क्रिकेट के 'देसी बॉय' और 'मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर' से लेकर 'रन मशीन' तक चुने हैं। जानिए, कोच ने विराट कोहली, शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर को कौन-सा टैग दिया?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:15 PM
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2025 के फाइनल में क्रिकेट में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल के दौरान एक फन सेगमेंट में हिस्सा लिया और अपने हिसाब से युवा क्रिकेटर से लेकर दिग्गजों तक को टैग दिया। फाइनल में नितीश राणा की अगुवाई वाली वेस्ट दिल्ली लायंस ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से धूल चटाई।

दरअसल, पूर्व सलामी बल्लेबाज गंभीर के सामने कुछ शब्द रखे गए, जिसके बाद उन्हें किसी खिलाड़ी का नाम लेना था। गंभीर ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए 'क्लच' कहा। उन्होंने स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को 'देसी बॉय' का टैग दिया। गंभीर और कोहली दिल्ली के हैं। जब कोच के सामने 'स्पीड' शब्द आया तो उन्होंने धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जिक्र किया। उन्होंने नितीश राणा को 'गोल्डन आर्म' कहा।

वहीं, गंभीर ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को 'मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर' बताया। उन्होंने 'मिस्टर कंसिस्टेंट' शब्द आने पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का नाम लिया। उन्होंने पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को 'रन मशीन' जबकि पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को 'डेथ ओवर स्पेशलिस्ट' कहा। हेड कोच ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को 'मोस्ट फनी' खिलाड़ी बताया। पंत चोटिल होने के कारण टीम से बाहर चल रहे।

ये भी पढ़ें:इस्तीफा दे देते....मनोज तिवारी ने क्यों कसा गौतम गंभीर पर तंज? पाखंडी भी बताया

गंभीर कुछ दिनों में फिर से हेड कोच की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड दौरे के बाद भारत को लंबा ब्रेक मिला है। भारतीय टीम अब टी20 एशिया कप 2025 में उतरेगी, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को यूएई के विरुद्ध करेगा। भारत की 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। यह हाई-वोल्टेज मुकाबला दुंबई के मैदान पर आयोजित होगा।