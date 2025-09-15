Gautam Gambhir first reaction on India spectacular victory over Pakistan Asia cup Said this on Pahalgam attack बॉर्डर से मैदान तक, पाकिस्तान को धूल चटाने पर क्या बोले गौतम गंभीर? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि…, Cricket Hindi News - Hindustan
बॉर्डर से मैदान तक, पाकिस्तान को धूल चटाने पर क्या बोले गौतम गंभीर? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि…

गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा कि यह मैच इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे और यह भी कि उन्होंने क्या-क्या सहा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 07:14 AM
अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का भारत ने बॉर्डर पर जवाब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए दिया था, वहीं क्रिकेट के मैदान पर भी अब भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा है। रविवार, 14 सितंबर को हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई। इस जीत को भारतीय कप्तान ने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित किया, वहीं अब कोच गौतम गंभीर ने भी सेना को धन्यवाद कहा। भारतीय टीम का यह रिएक्शन बताता है कि पहलगाम हमले के पीड़ितों का दर्द आज भी उनके जहन में ताजा है।

गौतम गंभीर ने ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कहा, “शानदार जीत। इस टूर्नामेंट में अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। यह मैच इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हम पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना चाहते थे और यह भी कि उन्होंने क्या-क्या सहा।”

उन्होंने आगे कहा, "इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय सेना को उनके सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने देश को गौरवान्वित और खुश करने की कोशिश करेंगे।"

एशिया कप में भारत का पाकिस्तान से अभी दो बार और सामना हो सकता है। दोनों टीमें अगर फाइनल तक पहुंचती है तो सुपर-4 और खिताबी भिड़ंत में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो सकती है।

बात मैच की करें तो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 128 रनों का मामूली टारगेट रखने में कामयाब रही। वो तो शुक्र है साहिबजादा फरहान (40) और शाहीन अफरीदी (33) की पारियों का इनके बिना तो टीम 50 रन के आस पास ही सिमट जाती। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब नचाया और कुल तीन शिकार किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली।

पाकिस्तान से मिले इस टारगेट को भारत ने 25 गेंदें और 7 विकेट शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 47 गेंदों की नाबाद पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा ने धुआंधार तरीके से 31 रन बनाए।

Gautam Gambhir India Vs Pakistan Asia Cup 2025
