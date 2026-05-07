गौतम गंभीर बहुत अहंकारी है, विराट कोहली से इस वजह से उलझ रहा; पूर्व क्रिकेटर ने चौंकाया
अतुल वासन ने गौतम गंभीर को बहुत ईगो वाला इंसान बताया है। उन्होंने साथ ही गंभीर और विराट कोहली को लेकर चौंकने वाली बात कही। वासन और गंभी के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं।
पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया गया कि गंभीर का आक्रामक व्यक्तित्व कुछ खिलाड़ियों से टकराव की वजह बन रहा है। वासन और गंभीर के रिश्ते ठीक नहीं रहे। दिल्ली की कप्तानी से हटाए जाने के बाद गंभीर का वासन के साथ विवाद हुआ था। वासन उस समय दिल्ली के सिलेक्टर थे। गंभीर ने सिलेक्टर्स पर आरोप लगाया था कि कप्तानी से हटाए जाने के बारे में बताया नहीं गया था। वासन ने गंभीर को बहुत अहंकारी शख्स करार दिया है। उन्होंने साथ ही गंभीर को बुली करने वाला यानी धौंस जमाने वाला इंसान बताया।
'वह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा'
वासन ने विक्की लालवानी के यूट्यूब शो पर कहा, ''मैं उसे बचपन से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हमारे बीच कुछ मसले रहे हैं। उसका रवैया माई वे या हाईवे वाला है। वह ऐसा ही है। वह बहुत बुली करता है। दिल्ली क्रिकेट में भी ऐसा ही था। उसका स्वभाव ही ऐसा है। शुरू से ही वह पैसे वाला था। उसी तरह का नेचर था। एक बेहतरीन प्लेयर था और वह इंटेलिजेंट है। उसका ईगो (अहंकार) एक अलग लेवल का है। उसे लगता है कि अगर वह सुबह को रात कहेगा तो लोग मान लेंगे कि रात है। मेरी ही मानो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगा तो तुम मेरी हिट लिस्ट में हो। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा लेकिन उसने क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल किया है और स्वभाव ने क्रिकेट में उसकी मदद की।"
'विराट कोहली से इस वजह से उलझ रहा'
उन्होंने आगे कहा, "वह जिस तरह का प्लेयर बना, वह अपने नेचर की वजह से है। जब तक वह लड़ता नहीं है तब तक अपना बेस्ट नहीं दे सकता। वह शायद अपने घर पर शीश से भी लड़ता है। उसे मूड में आने के लिए लड़ाई चाहिए। इसीलिए वह विराट कोहली से उलझ रहा है। उसकी दिल्ली की ओवर-एग्रेसिवनेस औरअल्फा-मेल टाइप की पर्सनैलिटी। वह हारा भी है और जीता भी है। वासन ने आरोप लगाया कि टीम इंडिया के कुछ प्लेयर गंभीर के मैनेजमेंट से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि डंडे के जोर तब तक चलेगा, जब तक कि टीम को जीत मिल रही है।
'सबको पता है लेकिन नाम नहीं ले सकता'
पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''मुझे यकीन है कि सभी प्लेयर खुश नहीं हो सकते। कोई न कोई परेशान हो रहा होगा। ऐसा होता है। इतनी मजबूत पर्सनैलिटी के साथ व्यक्तिगत पसंद और नापसंद होती है। जब आप डंडे से लीड करते हैं और अगर जीत रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको आलोचना सुननी पड़ती है।'' जब वासन से उन खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए कहा गया जो हेड कोच से खुश नहीं तो उन्होंने कहा, ''मैं उनमें से 1-2 को जानता हूं। वे खुलकर नहीं कहेंगे। मैं इस शो में उनके नाम नहीं ले सकता। सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उन 2-4 खिलाड़ियों को साइडलाइन करने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो यह आपकी दुनिया है। यह एक टीम स्पोर्ट है। कोई भी खिलाड़ी की नहीं सुनेगा। अगर इस सबके बावजूद भी कोच जीत जाता है तो कोच सही है और खिलाड़ी गलत है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय