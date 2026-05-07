गौतम गंभीर बहुत अहंकारी है, विराट कोहली से इस वजह से उलझ रहा; पूर्व क्रिकेटर ने चौंकाया

अतुल वासन ने गौतम गंभीर को बहुत ईगो वाला इंसान बताया है। उन्होंने साथ ही गंभीर और विराट कोहली को लेकर चौंकने वाली बात कही। वासन और गंभी के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं।

पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया गया कि गंभीर का आक्रामक व्यक्तित्व कुछ खिलाड़ियों से टकराव की वजह बन रहा है। वासन और गंभीर के रिश्ते ठीक नहीं रहे। दिल्ली की कप्तानी से हटाए जाने के बाद गंभीर का वासन के साथ विवाद हुआ था। वासन उस समय दिल्ली के सिलेक्टर थे। गंभीर ने सिलेक्टर्स पर आरोप लगाया था कि कप्तानी से हटाए जाने के बारे में बताया नहीं गया था। वासन ने गंभीर को बहुत अहंकारी शख्स करार दिया है। उन्होंने साथ ही गंभीर को बुली करने वाला यानी धौंस जमाने वाला इंसान बताया।

'वह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा' वासन ने विक्की लालवानी के यूट्यूब शो पर कहा, ''मैं उसे बचपन से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हमारे बीच कुछ मसले रहे हैं। उसका रवैया माई वे या हाईवे वाला है। वह ऐसा ही है। वह बहुत बुली करता है। दिल्ली क्रिकेट में भी ऐसा ही था। उसका स्वभाव ही ऐसा है। शुरू से ही वह पैसे वाला था। उसी तरह का नेचर था। एक बेहतरीन प्लेयर था और वह इंटेलिजेंट है। उसका ईगो (अहंकार) एक अलग लेवल का है। उसे लगता है कि अगर वह सुबह को रात कहेगा तो लोग मान लेंगे कि रात है। मेरी ही मानो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगा तो तुम मेरी हिट लिस्ट में हो। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा लेकिन उसने क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल किया है और स्वभाव ने क्रिकेट में उसकी मदद की।"

'विराट कोहली से इस वजह से उलझ रहा' उन्होंने आगे कहा, "वह जिस तरह का प्लेयर बना, वह अपने नेचर की वजह से है। जब तक वह लड़ता नहीं है तब तक अपना बेस्ट नहीं दे सकता। वह शायद अपने घर पर शीश से भी लड़ता है। उसे मूड में आने के लिए लड़ाई चाहिए। इसीलिए वह विराट कोहली से उलझ रहा है। उसकी दिल्ली की ओवर-एग्रेसिवनेस औरअल्फा-मेल टाइप की पर्सनैलिटी। वह हारा भी है और जीता भी है। वासन ने आरोप लगाया कि टीम इंडिया के कुछ प्लेयर गंभीर के मैनेजमेंट से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि डंडे के जोर तब तक चलेगा, जब तक कि टीम को जीत मिल रही है।