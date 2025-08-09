Gautam Gambhir did not care about WTC points, India had received this warning in the Oval Test ओवल टेस्ट में भारत को मिली थी चेतावनी! गौतम गंभीर ने फाइन की परवाह किए बिना लिया ये फैसला, Cricket Hindi News - Hindustan
ओवल टेस्ट में भारत को मिली थी चेतावनी! गौतम गंभीर ने फाइन की परवाह किए बिना लिया ये फैसला

रिपोर्ट के अनुसार टीम इंडिया अगर यह मैच हारती तो उन पर स्लो ओवर रेट के चलते 4 पॉइंट्स का फाइनल भी लग सकता था। भारत निर्धारित समय से छह ओवर पीछे चल रहा था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 01:13 PM
इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारत ने 5 मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। आखिरी दिन मेजबानों को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी, वहीं भारत जीत से महज 4 विकेट दूर था। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड नहीं टिक पाया और टीम इंडिया ने 6 रनों से यह मैच जीत गया। भारत को इस जीत से WTC पॉइंट्स टेबल में फायदा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर टीम इंडिया यह मैच हार जाती है तो उन्हें WTC पॉइंट्स टेबल में दोहरा झटका लग सकता है।

जी हां, दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार टीम इंडिया अगर यह मैच हारती तो उन पर स्लो ओवर रेट के चलते 4 पॉइंट्स का फाइनल भी लग सकता था।

सूत्र ने कहा कि जब भारतीय टीम ओवल में पांचवें दिन की सुबह जीत की रणनीति बना रही थी तब मैच रेफरी जेफ क्रो ने संदेश भिजवाया कि भारतीय टीम निर्धारित समय से छह ओवर पीछे है। अगर ये ओवर रेट नहीं सुधरा तो आपके चार अंक कटेंगे। या तो आपको इंग्लैंड को आलआउट करना होगा। यदि भारतीय टीम इंग्लैंड को आलआउट नहीं कर पाई, तो भारत के चार डब्ल्यूटीसी अंक कट जाएंगे।

इस चेतावनी के बाद ड्रेसिंग रूम में कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच सितांशु कोटक सहित कुछ लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक हुई। इस बैठक में एक सदस्य ने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की चार गेंद होने के बाद ओवर रेट को सुधारने के लिए दोनों छोर से स्पिनरों रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को लगा देते हैं। इस रणनीति से भारत ओवर रेट सुधार सकता था, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाज जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन तेज गेंदबाजों की अनुपस्थिति में तेजी से रन बनाकर मैच पलट देते।

सूत्र ने कहा कि कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा कि मुझे ओवर रेट की चिंता नहीं है, अगर चार अंक कटते हैं तो कटें, लेकिन हम जीतने के लिए खेलेंगे। इसके बाद यह तय हुआ कि एक छोर से प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज को लगातार आक्रमण पर लगाया जाएगा। कप्तान शुभमन गिल ने भी उस पर सहमति जताई। और भारत को जीत मिली।