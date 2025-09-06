एशिया कप से पहले गंभीर ने टीम में भरा जोश, सूर्यकुमार-गिल ने भी बताया कैसा है माहौल; देखिए

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। टीम ने पहले अभ्यास सत्र में जमकर मेहनत की। इस दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। सूर्यकुमार यादव ने भी टीम के माहौल के बारे में खुलकर बताया।

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन शुक्रवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी में आयोजित हुआ। इस दौरान टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और आगामी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। भारतीय टीम ने पिछले महीने इंग्लैंड का दौरा किया था, जिसके बाद टीम सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में अब एशिया कप में खेलने के लिए तैयार है। शुभमन गिल, सूर्यकुमार, तिलक वर्मा और संजू सैमसन सहित अन्य खिलाड़ियों ने बैटिंग और फील्डिंग अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया।

बीसीसीआई ने शनिवार को पहले अभ्यास सत्र की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। शिवम दूबे ने वीडियो में बताया कि गंभीर ने टीम से क्या बातें की। उन्होंने कहा, ''बहुत मजा आया, क्योंकि ये टीम का वातावरण शानदार है। आज जाते ही वापस ऐसा लगा कि हम वापस आ गए हैं। हमेशा कोच हर खिलाड़ी से एक बात कहता है- जब भी आप देश के लिए खेलते हैं तो आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है।''

शुभमन गिल ने कहा, ''बहुत उत्साहित हूं। मुझे ये लगता है ये शानदार ग्रुप है। और जिस तरह से हम इन दिनों टी20 खेल रहे हैं, वह मनोरंजक और शानदार क्रिकेट से कम नहीं है। इसलिए इस ग्रुप में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित हूं।

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''अविश्वसनीय स्किल सेट के साथ इस तरह के प्रतिभाशाली समूह का होना, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है जब मैं इन लड़को को मैदान पर देखता हूं। क्योंकि जिस तरह से वे अपने शरीर को दांव पर लगाते हैं, मैं उनसे यही चाहता हूं। उन्हें मैदान पर रहना पसंद हैं।

सीनियर खिलाड़ियों में बुमराह भी ब्रिजटाउन में 2024 विश्व कप फाइनल के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी से उत्साहित हैं। बुमराह ने कहा, ‘‘लंबे समय के बाद टी20 टीम में शामिल होकर वाकई अच्छा लग रहा है। तीन हफ्तों का समय वाकई अच्छा रहा, घर पर कुछ समय बिताने का मौका मिला। ’’

इस तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में तीन टेस्ट मैच खेले थे। उन्होंने कहा, ‘‘युवा ऊर्जा, हमारी टीम में युवा खिलाड़ी हैं। टीम के साथ खेलने का बेसब्री से इंतजार है। ’’

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या नए लुक में नजर आए, उन्होंने बाल सुनहरे करवा लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रेक का इस्तेमाल उन्होंने परिवार के साथ समय बिताने के लिए किया। पांड्या ने कहा, ‘‘इस बार मैंने अपने बेटे के लिए कुछ समय निकाला, उसके साथ काफी समय बिताया। साथ ही मैंने सोचा कि मैं अपनी खेल ट्रेनिंग पहले शुरू कर दूंगा। ’’

भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ंत होगी। ओमान से 19 और फिर 20 सितंबर से प्लेऑफ शुरू हो जाएंगे।

टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह