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गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हो सकता है बदलाव; 'ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं'

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गौतम गंभीर का कम से कम एक सदस्य टीम का साथ छोड़ सकता है। इस सदस्य ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों से भी बात करना शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी कोच का नाम साफ नहीं हुआ है।

गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हो सकता है बदलाव; 'ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं'

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम के कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर का कम से कम एक सदस्य टीम का साथ छोड़ सकता है। इस सदस्य ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों से भी बात करना शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी कोच का नाम साफ नहीं हुआ है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा एक और कोच अपना पद छोड़ सकता है। बता दें, भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ को 2+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। पहले दो साल के बाद अगर कोई कोच अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहता है तो वह कर सकता है।

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भारतीय कोचिंग स्टाफ

बता दें, जुलाई 2024 में गौतम गंभीर ने अपने कोचिंग स्टाफ के साथ भारतीय टीम को ज्वॉइन किया था। मौजूदा स्टाफ में मोर्ने मोर्कल थोड़ी देरी से जुड़े थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा कौच कि वजह से टीम का साथ छोड़ता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोचिंग का पद छोड़ने की वजह आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज की हार नहीं है।

ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं

बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में दो टेस्ट मैचों में हार के बाद से ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं, और इस समय यह सबसे अच्छी जगह नहीं है। सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच मतभेदों ने मामले को और उलझा दिया है। यह भी पता चला है कि स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर साईराज बहुताले को कोचिंग सेटअप में शामिल करना कोई कामचलाऊ व्यवस्था नहीं थी। बहुताले ने पहले 2024 के श्रीलंका दौरे के लिए अंतरिम बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया था, जब मोर्कल एक पारिवारिक इमरजेंसी के कारण टीम में शामिल नहीं हो पाए थे।

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हालांकि अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स के जाने की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के साथ छोटी सीरीज के लिए अलग कोच भेजे होंगे।

एक जाने-माने सोर्स ने इस कदम पर सवाल उठाया क्योंकि गंभीर की लीडरशिप वाले सपोर्ट स्टाफ को IPL के दौरान लंबा ब्रेक मिला था, और जिम्बाब्वे सीरीज उनका सिर्फ चौथा असाइनमेंट होता, जो बहुत छोटा होता।

सोर्स ने कहा, “मुझे VVS लक्ष्मण को जिम्बाब्वे भेजने की जरूरत समझ नहीं आ रही है। मुझे उन्हें एशियन गेम्स के लिए भेजने का प्लान भी समझ नहीं आ रहा है। साफ है कि जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है, और शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑप्शन देख रहा है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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