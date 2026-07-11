गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हो सकता है बदलाव; 'ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं'

गौतम गंभीर का कम से कम एक सदस्य टीम का साथ छोड़ सकता है। इस सदस्य ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों से भी बात करना शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी कोच का नाम साफ नहीं हुआ है।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम के कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर का कम से कम एक सदस्य टीम का साथ छोड़ सकता है। इस सदस्य ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों से भी बात करना शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी कोच का नाम साफ नहीं हुआ है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा एक और कोच अपना पद छोड़ सकता है। बता दें, भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ को 2+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। पहले दो साल के बाद अगर कोई कोच अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहता है तो वह कर सकता है।

भारतीय कोचिंग स्टाफ बता दें, जुलाई 2024 में गौतम गंभीर ने अपने कोचिंग स्टाफ के साथ भारतीय टीम को ज्वॉइन किया था। मौजूदा स्टाफ में मोर्ने मोर्कल थोड़ी देरी से जुड़े थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा कौच कि वजह से टीम का साथ छोड़ता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोचिंग का पद छोड़ने की वजह आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज की हार नहीं है।

ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में दो टेस्ट मैचों में हार के बाद से ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं, और इस समय यह सबसे अच्छी जगह नहीं है। सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच मतभेदों ने मामले को और उलझा दिया है। यह भी पता चला है कि स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर साईराज बहुताले को कोचिंग सेटअप में शामिल करना कोई कामचलाऊ व्यवस्था नहीं थी। बहुताले ने पहले 2024 के श्रीलंका दौरे के लिए अंतरिम बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया था, जब मोर्कल एक पारिवारिक इमरजेंसी के कारण टीम में शामिल नहीं हो पाए थे।

हालांकि अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स के जाने की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के साथ छोटी सीरीज के लिए अलग कोच भेजे होंगे।

एक जाने-माने सोर्स ने इस कदम पर सवाल उठाया क्योंकि गंभीर की लीडरशिप वाले सपोर्ट स्टाफ को IPL के दौरान लंबा ब्रेक मिला था, और जिम्बाब्वे सीरीज उनका सिर्फ चौथा असाइनमेंट होता, जो बहुत छोटा होता।