गौतम गंभीर का टीम को साफ मैसेज: तिलक वर्मा ने बताया टीम मीटिंग में क्या हुआ?

तिलक वर्मा ने गौतम गंभीर से टीम मीटिंग में हुई बातचीत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि कोच का मैसेज साफ था कि टी20 की जीत का असर वनडे और टेस्ट पर पड़ेगा। भारत सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुके हैं।

तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। आमतौर पर नंबर-3 पर खेलने वाले तिलक पिछले कुछ समय से भारतीय टी20 टीम में फिनिशर का रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह कैसे अपने पावर गेम पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टीम मीटिंग में हेड कोच गौतम गंभीर से हुई बातचीत के बारे में भी बताया।

तिलक वर्मा ने चौथे T20I से पहले कहा, "मेरे पास पहले से ही पावर गेम था; मैंने नंबर तीन पर भी रन बनाए हैं। अब, नंबर पांच या छह पर बैटिंग करते हुए, मैं पहली ही बॉल पर बाउंड्री लगाने के बारे में तभी सोचता हूं, जब वह हिट करने के लिए हो। नहीं तो, मैं गेम को आगे ले जाने पर फोकस करता हूं। मैं थोड़ा और समय लेता हूं। शुरू में, मैं सिंगल्स और डबल्स पर फोकस करता हूं, चौके या दो रन के लिए गैप ढूंढता हूं।"

रन चेज करते समय, तिलक कहते हैं कि उन्हें बॉलर्स की सोच के साथ खेलना पसंद है, जो बैट्समैन से ज्यादा प्रेशर में होते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "आखिरी ओवरों में, एक बैट्समैन के तौर पर, बॉलर मुझसे कहीं ज्यादा प्रेशर में होता है। मेरे दिमाग में यह पॉजिटिव सोच लगातार चलती रहती है कि बॉलर ज्यादा प्रेशर में होता है, इसलिए वे रन लुटाएंगे ही।"

हेगले ओवल में रेड्डी के साथ अपनी मैच जिताने वाली साझेदारी के बारे में उन्होंने कहा: "मैंने अभी नीतीश से कहा, 'अगर हम यहां से मैच जीत लेते हैं, तो बहुत मजा आएगा। चलो बस वहीं टिके रहते हैं, गेम को आगे ले जाते हैं, और देखते हैं क्या होता है'।"

भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है लेकिन तिलक ने कहा कि टीम इसे 5-0 करने के लिए पक्का इरादा रखती है।

उन्होंने "हमें लगता है कि यह क्लीन स्वीप करने का एक शानदार मौका है। अगला लक्ष्य आने वाला मैच जीतना है और भारतीय दर्शकों को 5-0 से सीरीज जीतने का शानदार मौका देना है।"

भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खत्म करने के तुरंत बाद न्यूज़ीलैंड पहुंचने पर तिलक ने कहा कि हालात और टाइम जोन में एडजस्ट करना आसान नहीं था। वह बोले, “इस लेवल पर, हम बहाने नहीं बना सकते। हम सबसे ऊंचे लेवल पर हैं, और हमें उन युवाओं के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है जो हमसे प्रेरणा लेते हैं।”