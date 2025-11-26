Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gautam Gambhir came forward after India whitewash against South Africa Says Blame lies with everyone and starts with me
साउथ अफ्रीका से सूपड़ा साफ होने पर आगे आए गौतम गंभीर- हार की जिम्मेदारी सबकी, पर पहली मेरी

साउथ अफ्रीका से सूपड़ा साफ होने पर आगे आए गौतम गंभीर- हार की जिम्मेदारी सबकी, पर पहली मेरी

संक्षेप:

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज गंवा दी। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में विशाल जीत दर्ज की। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि हार की पहली जिम्मेदारी है। 

Wed, 26 Nov 2025 01:30 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। भारत ने कोलकाता में पहला मैच जहां तीसरे दिन 30 रनों से गंवाया तो गुवाहाटी में दूसरे मुकाबले में 408 रनों से हार झेली। यह भारत की टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने 25 सालों के बाद भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूपड़ा साफ होने के बाद भारत के हेड कोच गौतम गंभीर आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी सबकी लेकिन पहली मेरी है।

कोच ने साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमें बेहतर खेलना होगा। 95/1 से 122/7 का स्कोर ठीक नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते। दोष सबका है। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा।" भारत ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट जीते हैं। भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई। हालांकि, गंभीर के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

कोच ने कहा, "मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई को करना है। लेकिन मैं वही शख्स हूं जिसके अंडर भारत ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता।'' विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद से भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। हेड कोच ने कहा, ''मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ट्रांजिशन शब्द से नफरत है और मैं यहां बहाने बनाने नहीं आया हूं। ट्रांजिशन असल में यही है। युवा खिलाड़ी सीख रहे हैं। आपको उन्हें समय देना होगा।''

गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 549 रनों का लक्ष्य मिला था। बुधवार को पांचवें दिन भारत की दूसरी पारी 63.3 ओवर में 140 रनों पर सिमटी। गंभीर के अंडर भारत अब तक घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टेस्ट हार चुका है। पिछले 66 वर्षों में यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम सात महीनों के अंतराल में पांच टेस्ट हार गई। यह तीसरा अवसर है जबकि किसी टीम ने भारत का उसकी धरती पर सूपड़ा साफ किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2000 में 2-0 से जबकि पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से सीरीज जीती थी। इस पराजय से भारत की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
