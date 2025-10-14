दिल्ली टेस्ट जीता, लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं गौतम गंभीर; जानिए क्या है उनकी इस निराशा की वजह
गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी पिचें होनी चाहिए। दिल्ली की पिच और बेहतर हो सकती थी। दिल्ली टेस्ट मैच का नतीजा आखिरी दिन निकला, जिसमें भारत ने जीत हासिल की।
टीम इंडिया ने भले ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर दिया हो, लेकिन भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर खुश नहीं हैं। गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी पिचें होनी चाहिए। दिल्ली की पिच और बेहतर हो सकती थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से अपनी पिछली होम सीरीज में भारत को हार मिली थी, जहां स्पिनरों को खूब मदद मिली थी। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाज और दिल्ली में खेले गए मैच के लिए फ्लैट पिच तैयार की गईं।
वेस्टइंडीज की टीम अहमदाबाद में दोनों पारियों में 50 ओवर भी नहीं खेल सकी थी। हालांकि, दिल्ली में पहली पारी में 80 और दूसरी पारी में 100 ओवर से ज्यादा खेले। गंभीर ने इस पर पर गेंद के कैरी न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। गंभीर ने कहा, “मुझे लगा था कि यहां हमें बेहतर विकेट मिल सकता था। हां, हमें पांचवें दिन नतीजा जरूर मिला, लेकिन फिर भी, मुझे लगता है कि निक्स (किनारों) को कैरी करना होगा।”
भारत ने वेस्टइंडीज की दोनों पारियों को मिलाकर 200 से ज्यादा ओवर फील्डिंग की। यहां तक कि भारत ने फॉलोऑन दिया था। बुमराह ने इस मैच में 31.5 ओवर गेंदबाजी की, जबकि मोहम्मद सिराज ने 24 ओवर फेंके। गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि तेज गेंदबाजों के लिए भी पिच में कुछ होना चाहिए। मुझे पता है कि हम स्पिनरों की अहम भूमिका के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास दो अच्छे तेज गेंदबाज हों, तो आप चाहते हैं कि वे भी खेल में बने रहें और यह ठीक है कि पिच में कुछ नहीं हैं, लेकिन गेंद कैरी तो होनी ही चाहिए। इसलिए जहां तक हम सबने देखा, मुझे लगा कि कैरी नहीं थी, जो थोड़ा चिंताजनक था।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आगे चलकर, हम टेस्ट क्रिकेट में बेहतर विकेट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी हम सभी पर है। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छी पिचों पर खेलना।" गंभीर के बयान के बाद साफ है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में पिच पर ज्यादा फोकस होगा।