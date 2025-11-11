अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को प्लेइंग XI से बाहर रखने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- कभी-कभी…
गौतम गंभीर की कोचिंग में कई फैसले ऐसे हैं जो किसी को समझ नहीं आए। इनमें से एक है अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जैसे मुख्य खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर बैठाना। कुलदीप यादव को तो अधिकतर मौकों पर टेस्ट टीम में भी जगह नहीं मिली। अब इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय हेड कोच ने जवाब दिया है। बीसीसीआई द्वारा जारी की गई वीडियो में गौतम गंभीर कहते हुए नजर आ रहे हैं एक कोच के रूप उनके लिए यही सबसे मुश्किल काम है। गंभीर ने कहा कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, लेकिन आखिर में सिर्फ 11 खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है।
गंभीर ने कहा, "एक कोच के तौर पर मेरे लिए यही सबसे मुश्किल काम है और यही मेरा सबसे मुश्किल काम है। कभी-कभी, जब मुझे पता होता है कि बेंच पर इतने अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं और मुझे पता है कि हर कोई प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने का हकदार है, तब भी आप केवल 11 खिलाड़ियों को ही चुन सकते हैं, यह सोचकर कि उस दिन काम करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन क्या होगा।"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मेरे लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बातचीत और संवाद है। संवाद बहुत स्पष्ट और ईमानदार होना चाहिए। कभी-कभी, ज़ाहिर है, ये बातचीत बहुत मुश्किल होती है। अगर आप किसी को बताते हैं कि वह नहीं खेल रहा है, तो यह कोच और खिलाड़ी दोनों के लिए शायद सबसे मुश्किल बातचीत होती है, क्योंकि मुझे पता है कि खिलाड़ी तब नाराज़ होगा जब वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने का हकदार होगा।"
गंभीर ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के भीतर सकारात्मक और पारदर्शी माहौल पर भी जोर दिया और जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों और कोचों के बीच बातचीत निजी ही रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा, "लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप स्पष्टवादी हैं, अगर आप जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह दिल से है और उससे आगे कुछ नहीं है, तो कुछ खिलाड़ी समझ जाते हैं। और यह एक खिलाड़ी और कोच के बीच का संवाद है, और मुझे लगता है कि इसे यहीं रहना चाहिए, बजाय इसके कि लोग इसके बारे में शोर मचाएँ और अलग-अलग धारणाएं बनाएं। और यह कुछ ऐसा है जो इस समूह और सहयोगी स्टाफ़ ने शानदार ढंग से किया है, क्योंकि यह एक बहुत ही पारदर्शी ड्रेसिंग रूम, एक ईमानदार ड्रेसिंग रूम रहा है, और हम भी यही चाहते हैं।"