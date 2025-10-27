Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Gautam Gambhir breaks silence on Suryakumar Yadav's poor form Team India Head coach says It would be easy but
सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, हेड कोच बोले- ऐसा करना आसान होता लेकिन...

सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, हेड कोच बोले- ऐसा करना आसान होता लेकिन...

संक्षेप: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म पर चुप्पी तोड़ी है। सूर्यकुमार भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं। भारत को बुधवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है।

Mon, 27 Oct 2025 04:51 PMMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म से परेशान नहीं हैं क्योंकि जब टीम बहुत अधिक आक्रामक क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित करती है तो ‘विफलताएं मिलती हैं’। भारत ने पिछले महीने यूएई में सूर्यकुमार की कप्तानी में एशिया कप टूर्नामेंट जीता था लेकिन भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी फॉर्म कुछ खास नहीं रही क्योंकि वह सात पारी में सिर्फ 72 रन बना पाए। हालांकि, मुख्य कोच ने सूर्यकुमार का समर्थन किया है।

‘ऐसा करना आसान होता लेकिन…’

गंभीर ने ‘जियो हॉटस्टार’ पर चर्चा के दौरान कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो सूर्यकुमार की बल्लेबाजी फॉर्म से मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि हमने अपने ड्रेसिंग रूम में बहुत अधिक आक्रामक रवैया अपनाया है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो विफलताएं तो होती हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सूर्यकुमार के लिए 30 गेंद पर 40 रन बनाना और आलोचना से बचना आसान होता लेकिन हमने मिलकर तय किया है कि इस तरीके को अपनाते हुए विफल होने में कोई समस्या नहीं है।’’ जब सूर्यकुमार बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जूझ रहे थे तब अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से टूर्नामेंट में धूम मचा दी।

ये भी पढ़ें:मुझे लगता है कि शुभमन...रोहित के ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले गंभीर ने क्या कहा

‘हमारा ध्यान व्यक्तिगत रनों पर नहीं’

गंभीर ने कहा कि उनका ध्यान किसी एक खिलाड़ी पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर है। उन्होंने कहा, ‘‘अभी अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने पूरे एशिया कप में इसे बनाए रखा। जब सूर्या लय में आ जाएंगे तो वह उसी हिसाब से जिम्मेदारी उठाएंगे।’’ गंभीर ने कहा, ‘‘टी20 क्रिकेट में हमारा ध्यान व्यक्तिगत रनों पर नहीं बल्कि उस तरह के क्रिकेट पर होता है जैसा हम खेलना चाहते हैं। हमारी आक्रामक शैली में बल्लेबाज अधिक बार विफल हो सकते हैं लेकिन आखिर में रन से अधिक प्रभाव मायने रखता है।’’ गंभीर ने इस दौरान निडर टीम संस्कृति बनाने के अपने विजन और सूर्यकुमार के साथ अपनी साझेदारी के बारे में बात की।

ये भी पढ़ें:ये कोच का फैसला नहीं हो सकता... संजय बांगर ने गौतम गंभीर को लेकर कही बड़ी बात

'सूर्यकुमार एक बेहतरीन इंसान हैं'

उन्होंने कहा, ‘‘सूर्यकुमार एक बेहतरीन इंसान हैं और अच्छे इंसान अच्छे नेतृत्वकर्ता बनते हैं। वह मेरी काफी सराहना करते हैं लेकिन मेरा काम बस खेल को समझने के अपने तरीके के आधार पर उन्हें सही सलाह देना है। आखिरकार यह उनकी टीम है।’’ गंभीर ने कहा, ‘‘उनका आजाद ख्यालों वाला स्वभाव टी20 क्रिकेट के सार से पूरी तरह मेल खाता है। यह आजादी और खुद को जाहिर करने के बारे में है। सूर्या ने पिछले डेढ़ साल में इस माहौल को शानदार ढंग से बनाए रखा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारी पहली बातचीत से ही हम सहमत थे कि हमें हारने का डर नहीं होगा। मेरा मकसद सबसे सफल कोच बनना नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सबसे अधिक निडर टीम बनें।’’

ये भी पढ़ें:गिल को T20 एशिया कप की टीम में शामिल किए जाने के खिलाफ थे कप्तान सूर्या, मगर…

'हम गलतियों से कभी नहीं डरेंगे'

गंभीर ने माना कि उनके खिलाड़ी निडर टीम बनने की कोशिश में गलतियां कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘एशिया कप फाइनल जैसे बड़े मैच में मैंने खिलाड़ियों से कहा कि कैच छोड़ना, खराब शॉट खेलना या खराब गेंद फेंकना ठीक है। इंसान गलतियां करते हैं। सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठे लोगों की राय मायने रखती है।’’ गंभीर ने कहा, ‘‘सूर्यकुमार और मैं हमेशा सहमत होते हैं: हम गलतियों से कभी नहीं डरेंगे। मैच जितना बड़ा होगा हमें उतना ही निडर और आक्रामक होना होगा। संकीर्ण सोच से विरोधी टीम को ही फायदा होता है। हमारे पास जो प्रतिभा है उसे देखते हुए अगर हम निडर होकर खेलेंगे तो हम ठीक रहेंगे।’’ भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Gautam Gambhir Suryakumar Yadav India Vs Australia अन्य..
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |