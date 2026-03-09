कोच नहीं, जादूगर हैं गौतम गंभीर: किया वो करिश्मा, जो कोई और भारतीय कोच नहीं कर सका
गौतम गंभीर ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो आज तक कोई भारतीय कोच हासिल नहीं कर पाया है। वह इकलौते ऐसे कोच बन गए हैं, जिनकी कोचिंग ने भारतीय टीम ने दो आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं।
टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 बार आईसीसी की ट्रॉफी जीती है, जिसमें से एक बार ट्रॉफी शेयर हुई है। दो वनडे विश्व कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 3 टी20 विश्व कप भारतीय पुरुष टीम के कैबिनेट में हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारतीय टीम आधा दर्जन से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन गौतम गंभीर एकमात्र कोच हैं, जिनकी कोचिंग में भारत ने एक नहीं, बल्कि दो बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। गौतम गंभीर ने इस तरह इतिहास रच दिया है।
गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं, बल्कि जादूगर हैं। अगर टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ दिया जाए तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनसे बेहतरीन कोच भारत को शायद नहीं मिला है। बीते 13-14 महीने में गौतम गंभीर ने दो बार टीम इंडिया को आईसीसी की ट्रॉफी दिला दी है। वह भी दो अलग-अलग कप्तानों के साथ। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल हुआ था और अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीता है।
साल 1983 में भारत विश्व कप विजेता बना था, लेकिन उस समय टीम के कोच नहीं, बल्कि मैनेजर थे पीआर मान सिंह। इसके बाद भारत ने साल 2002 में आईसीसी ट्रॉफी को शेयर किया श्रीलंका के साथ। उस समय टीम के कोच थे जॉन राइट। साल 2007 में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप जीता। उस समय कोच थे लाल चंद राजपूत। साल 2011 में फिर से भारत वनडे विश्व कप जीतने में सफल हुआ। उस समय कोच थे गैरी कर्स्टन।
2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। उस समय कोच थे टीम इंडिया के डंकन फ्लेचर। इसके बाद 2024 में टीम इंडिया टी20 विश्व कप की चैंपियन बनी। उस समय हेड कोच थे राहुल द्रविड़। टीम इंडिया ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, जो गौतम गंभीर की कोचिंग में आई और अब टी20 विश्व कप 2026 भी गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने जीता है। इस तरह गंभीर दो आईसीसी ट्रॉफी भारत को जिताने वाले पहले और एकमात्र कोच हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें