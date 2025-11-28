Cricket Logo
गौतम गंभीर होंगे बर्खास्त या बने रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच? BCCI से बाहर आई ये अंदर की बात

Fri, 28 Nov 2025 09:02 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर खूब सवाल उठ रहे हैं। सीरीज के दौरान पिच, प्लेइंग XI और खिलाड़ियों की बैटिंग पोजिशन को लेकर गौतम गंभीर सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में खबरें है कि गौतम गंभीर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। गौतम गंभीर की ही कोचिंग में भारत घर पर पिछले तीन टेस्ट सीरजी में 2 बार क्लीन स्वीप हुआ है। साउथ अफ्रीका से पहले न्यूजीलैंड ने घर में घुसकर भारत का 0-3 से सूपड़ा साफ किया था। ऐसे में अब गौतम गंभीर की कोचिंग की पोजिशन को लेकर बीसीसीआई से अंदर की बात सामने आई है।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने ANI से गौतम गंभीर को कोचिंग कार्यकाल को लेकर बड़ी बात कह दी है। सूत्र ने कहा, "वह तीनों फॉर्मेट में हेड कोच बने रहेंगे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।"

बता दें, बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को तीन साल के लिए टीम इंडिया का हेड कोच बनाया है। उनका अधिकारिक रूप से कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक चलेगा।

गौतम गंभीर की अगुवाई में भले ही भारत का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मगर उनकी कोचिंग में ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप के रूप में दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की है।

वहीं टी20 में टीम इंडिया अगल ही लय में दिखाई दे रही है, भारतीय खिलाड़ी इस फॉर्मेट में निडर होकर खेल रहे हैं। यह हौसला गौतम गंभीर ने ही उन्हें दिया है।

गौतम गंभीर का अगला मिशन भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीताना है, अगर वह इस असाइनमेंट में फेल होते हैं तो बीसीसीआई उनके कार्यकाल पर फिर से विचार कर सकता है। हालांकि अभी तक 2027 तक उनका टीम इंडिया का कोच रहना तय है।

