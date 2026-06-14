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गौतम गंभीर की मदद से रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक, हुआ खुलासा!!

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में 48 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी। यह भारत के खिलाफ वनडे में किसी भी बल्लेबाज द्वारा जड़ा गया दूसरा सबसे तेज शतक है। इस शतक में भारतीय कोच गौतम गंभीर का अहम रोल है।

गौतम गंभीर की मदद से रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक, हुआ खुलासा!!

अफगानिस्तान के स्टार ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शतक जड़ा। धर्मशाला में हुए इस मुकाबले में गुरबाज ने मात्र 48 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी। यह भारत के खिलाफ वनडे में ठोकी गई अब तक की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है। जी हां, इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 2005 में भारत के खिलाफ कानपुर वनडे में 45 गेंदों पर शतक ठोका था। गुरबाज के इस शतक में भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर का अहम रोल रहा। जी हां, इसका खुलासा खुद अफगानिस्तान के बल्लेबाज ने किया है।

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भारत के खिलाफ ODI में सबसे तेज शतक

शाहिद अफरीदी- 45

रहमानुल्लाह गुरबाज- 48

जेम्स फॉल्कर- 57

एबी डी विलियर्स- 57

माइकल ब्रेसवेल- 57

बारिश से बाधित यह मैच 25-25 ओवर का खेला गया था। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 194 रनों पर सिमट गई थी, जिसमें से 102 रन तो अकेले गुरबाज ने बनाए थे। अफगानिस्तान ओपनर ने अपने इस मैच में कुल 51 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए। भारत ने 7 विकेट और 13 गेंद रहते टारगेट चेज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

टेस्ट मैच 300 रन से हारने के बाद गुरबाज की हुई थी गंभीर से बातचीत

अफगानिस्तान की पारी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने बताया कि मुल्लांपुर में हुए एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान की 300 रन से भारी हार के बाद गंभीर से हुई बातचीत ने उनकी तैयारी में अहम भूमिका निभाई।

गुरबाज ने ब्रॉडकास्टर से कहा, "टेस्ट मैच के बाद, गौतम गंभीर सर के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई (और) उस चर्चा से मुझे सच में मदद मिली।"

गौतम गंभीर की टिप्स आईं गुरबाज के काम

अफगानिस्तान के ओपनर ने बताया कि उन्होंने अपने बैटिंग फैसलों को बेहतर बनाने के लिए सलाह लेने के लिए खास तौर पर इंडिया के कोच से संपर्क किया था। उन्होंने कहा, "मैंने नेट्स में उन आइडिया पर काम किया, और मैं गाइडेंस के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। जब टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने शॉट सिलेक्शन में सुधार करना चाहता हूं।"

गुरबाज के मुताबिक, गंभीर के सुझाव सीधे लेकिन असरदार थे, और वह अपनी मैच जिताने वाली इनिंग के दौरान उन्हें प्रैक्टिस में ला पाए।

दाएं हाथ के बैट्समैन ने आगे कहा, "उन्होंने कुछ पॉजिटिव आइडिया शेयर किए और मैं आज उन्हें अप्लाई कर पाया। मैंने बस पॉजिटिव तरीके से खेलने की कोशिश की और यह मेरे लिए काम आया।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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