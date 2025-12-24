गंभीर देख रहा है ना रोहित का जलवा? विजय हजारे ट्रॉफी में हिटमैन की पारी के दौरान दर्शकों का शोर

संक्षेप: रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेले गए मैच में सिर्फ 62 गेंद में शतक जड़ा। उन्होंने 94 गेंदों में 155 रन की जबरदस्त पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इस दौरान स्टेडियम में भीड़ का एक वर्ग चिल्ला रहा था- गंभीर देख रहा है ना रोहित का जलवा।

पूर्व कप्तान और ओडीआई के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी वापसी का जश्न शतक से मचाया है। उन्होंने बुधवार को मुंबई की तरफ से सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेले गए मैच में सिर्फ 62 गेंद में शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने 94 गेंदों में 155 रन की जबरदस्त पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 9 छक्के जड़े। हिटमैन जब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपने बल्ले से तूफान मचाए हुए थे तब दर्शकों का एक वर्ग चिल्ला रहा था- गंभीर देख रहा है ना रोहित का जलवा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिक्किम की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 236 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 31वें ओवर में ही सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने 155 और अंगकृष रघुवंशी 38 रन बनाकर आउट हुए। मुशीर खान 27 और सरफराज खान 8 रन बनाकर नाबाद रहे।

रोहित शर्मा 2017 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के किसी मैच में खेल रहे थे। ऐसे में क्रिकेटप्रेमियों की उन पर दिल्ली की तरफ से खेल रहे विराट कोहली पर खास नजर थी। भारत के इन दोनों ही स्टार ने अपने-अपने मैचों में शतक जड़कर विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी की है।

रोहित शर्मा जब जयपुर में चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे थे तब स्टेडियम में मौजूद करीब 10 हजार की भीड़ का उत्साह देखने की लायक था। दर्शकों की भीड़ हिटमैन के लिए ही उमड़ी थी और उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान स्टेडियम में मौजूद भीड़ का एक वर्ग पूरे जोश से चिल्ला रहा था- ‘गंभीर देख रहा है ना रोहित का जलवा?’