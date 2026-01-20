कमलिनी की चोट से वैष्णवी शर्मा की खुली किस्मत, WPL में मुंबई इंडियंस का बन ही गईं हिस्सा

संक्षेप: भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा को मंगलवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के बाकी मैचों के लिए चोटिल विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमलिनी की जगह मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया।

महिला प्रीमियर लीग के लिए हुई नीलामी में भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा को कोई खरीदार नहीं मिला था। इससे वह काफी मायूस हुईं। श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 मैच की सीरीज के लिए उन्हें भारतीय महिला टीम में जगह मिली और वह सीरीज में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रहीं। उसके बाद उन्होंने डब्लूपीएल में किसी भी टीम की तरफ से उनके लिए बोली नहीं लगाने पर निराशा का इजहार किया। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। महिला प्रीमियर लीग के बीच ही वैष्णवी शर्मा मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गई हैं। उन्हें एमआई ने 30 लाख रुपये मे खरीदा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वैष्णवी शर्मा के साथ कुछ-कुछ वैसा ही हुआ है जैसा महिला विश्व कप के दौरान शेफाली वर्मा के साथ हुआ था। वर्मा को विश्व कप के लिए भारतीय स्क्वाड तक में जगह नहीं मिली थी लेकिन सेमीफाइनल से पहले हरलीन देओल को चोट लगने से उन्हें सीधे भारतीय स्क्वाड में एंट्री मिली। वर्मा ने इस मौके को भुनाया और भारत को पहली बार महिला विश्व कप जिताने में शानदार भूमिका निभाई। क्या वैष्णवी शर्मा भी मुंबई इंडियंस के लिए लकी चार्म साबित होंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा।

भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा को मंगलवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के बाकी मैचों के लिए चोटिल विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमलिनी की जगह मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया।

सत्रह वर्षीय कमलिनी ने डब्ल्यूपीएल के इस सत्र में पांच मैचों में से चार में पारी की शुरुआत की जिसमें उन्होंने 97.40 के स्ट्राइक रेट से केवल 75 रन बनाए।

डब्ल्यूपीएल ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘वैष्णवी शर्मा 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस में शामिल होंगी।’

वैष्णवी 2025 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम की सदस्य थीं। उन्होंने पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जिसे भारत ने 5-0 से जीता था।

इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से अच्छा प्रभाव डाला और पांच विकेट लिए।