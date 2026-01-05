Cricket Logo
बीच मैदान पर भिड़ गए बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन, ट्रैविस हेड भी थे साथ में

सिडनी में एशेज सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन के आखिरी सेशन में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच एक तीखी बहस देखने को मिली।

Jan 05, 2026 03:44 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एक बात तो तय लग रही है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी एशेज सीरीज का आखिरी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। दो दिन का खेल इस टेस्ट मैच में समाप्त हो गया है। आखिरी एशेज मुकाबला है तो फिर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच बहस देखने को न मिले, ऐसा होने वाला नहीं था। इस मुकाबले के दूसरे दिन के आखिरी सेशन में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच एक तीखी बहस मैदान पर देखने को मिली। मैदान पर उस समय ट्रैविस हेड भी थे।

मार्नस लाबुशेन इस पारी में इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप को काफी तंग कर रहे थे। वे रन भी बना रहे थे और विकेट भी बचा रहे थे। इसी दौरान जब बेन स्टोक्स ट्रैविस हेड के लिए गेंदबाजी कर रहे थे तो ट्रैविस हेड ने चौका जड़ दिया था। इस पर बेन स्टोक्स ने कुछ बोला होगा तो मार्नस लाबुशेन इस बहस में कूद पड़े। बात आगे बढ़ती, तब तक अंपायर आ गए। हालांकि, इस दौरान देखा गया है कि बेन स्टोक्स ने मार्नस लाबुशेन के कंधे पर हाथ रखा था और दोनों के बीच अंपायरों के आने से पहले कुछ बातचीत हुई होगी। वीडियो में आप ये पूरा वाकया देख सकते हैं।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 384 रन बनाए थे, जिसमें जो रूट की 160 रनों की पारी शामिल थी। जो रूट के अलावा 84 रन हैरी ब्रूक ने बनाए। उधर, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम 166 रनों तक पहुंच गई। ट्रैविस हेड 91 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। उनके साथ माइकल नेसर एक रन बनाकर नाबाद लौटे हैं, जो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। नंबर 3 पर उतरे मार्नस लाबुशेन ने 68 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली और 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी ट्रैविस हेड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए की। बाद में बेन स्टोक्स को ही उनका विकेट मिला। हालांकि, बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसा नहीं कहा, जिससे कि खेल की गरिमा पर सवाल उठे।

