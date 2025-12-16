Full List of IPL Auction Sold Unsold Players: कैमरन ग्रीन के साथ प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने रचा इतिहास, देखें लिस्ट
IPL Auction 2026 Full List of Sold Unsold Players: आईपीएल ऑक्शन में कुल 369 खिलाड़ियों की निलामी हुई, इस दौरान कुल 77 स्लॉट ही खाली थे तो ज्यादातर खिलाड़ियों के हाथ निराशा लगी। इस ऑक्शन के दौरान कैमरन ग्रीन के साथ प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने इतिहास रचा। कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, उन्होंने हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्हें 2023 ऑक्शन में केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20-14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। यह दोनों खिलाड़ी इसी के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। आईए एक नजर आईपीएल 2025 के सोल्ड और अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-
IPL Auctuon 2026 Sold Players List
डेविड मिलर- दिल्ली कैपिटल्स (2 करोड़)
कैमरन ग्रीन- कोलकाता नाइट राइडर्स (25.20 करोड़)
वानिंदु हसरंगा- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2 करोड़)
वेंकटेश अय्यर- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (7 करोड़)
क्विंटन डी कॉक- मुंबई इंडियंस (1 करोड़)
बैन डकेट- दिल्ली कैपिटल्स (2 करोड़)
फिन एलन- कोलकाता नाइट राइडर्स (2 करोड़)
जेकब डफी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2 करोड़)
मथीशा पथिराना- कोलकाता नाइट राइडर्स (18 करोड़) श्रीलंका के सबसे महंगे प्लेयर
एनरिच नॉर्खिया- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2 करोड़)
रवि बिश्नोई- राजस्थान रॉयल्स (7 करोड़)
अकील हुसैन- चेन्नई सुपर किंग्स (2 करोड़)
आकिब डार- दिल्ली कैपिटल्स (8.40 करोड़)
प्रशांत वीर- चेन्नई सुपर किंग्स (14.20)
शिवांग कुमार- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख)
कातिंक शर्मा- चेन्नई सुपर किंग्स (14.20 करोड़)
मुकुल चौधरी- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2.60 करोड़)
तेजस्वी सिंह- कोलकाता नाइट राइडर्स (3 करोड़)
अशोक शर्मा- गुजरात टाइटंस (90 लाख)
कार्तिक त्यागी- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख)
नमन तिवारी- लखनऊ सुपर जाएंट्स (1 करोड़)
सुशांत मिश्रा- राजस्थान रॉयल्स (90 लाख)
प्रशांत सोलंकी- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख)
विग्नेश पुथुर- राजस्थान रॉयल्स (30 लाख)
पथुम निसांका- दिल्ली कैपिटल्स (4 करोड़)
राहुल त्रिपाठी- कोलकाता नाइट राइडर्स (75 लाख)
जेसन होल्डर- गुजरात टाइटंस (7 करोड़)
मैथ्यू शॉट- चेन्नई सुपर किंग्स (1.50 करोड़)
टीम साइफर्ट- कोलकाता नाइट राइडर्स (1.50 करोड़)
मुस्ताफिजुर रहमान- कोलकाता नाइट राइडर्स (9.20 करोड़)
दानिश मालेवर- मुंबई इंडियंस (30 लाख)
अक्षत रघुवंसी- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2.20 करोड़)
सात्विक देसवाल- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 लाख)
अमन खान- चेन्नई सुपर किंग्स (40 लाख)
मंगेश यादव- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (5.20 करोड़)
सलिल अरोड़ा- सनराइजर्स हैदराबाद (1.50 करोड़)
रवि सिंह- राजस्थान रॉयल्स (30 लाख)
साकिब हुसैन- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख)
मोहम्मद इजहर- मुंबई इंडियंस (30 लाख)
ओंकर तरमाले- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख)
कूपर कॉनली- पंजाब किंग्स (3 करोड़)
अमित कुमार- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख)
अथर्व अंकोलेकर- मुंबई इंडियंस (30 लाख)
प्रफुल्ल हिंगे- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख)
क्रैंस फुलेत्रा- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख)
सार्थक रंजन- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख)
दक्ष कामरा- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख)
IPL Auction 2026 Unsold Players List
जेक फ्रेजर-मैकगर्क- अनसोल्ड
पृथ्वी शॉ- अनसोल्ड
डेवोन कॉन्वे- अनसोल्ड
सरफराज खान- अनसोल्ड
गस एटकिन्सन- अनसोल्ड
रचिन रविंद्र- अनसोल्ड
लियाम लिविंगस्टन- अनसोल्ड
वियान मुल्डर- अनसोल्ड
दीपक हुड्डा- अनसोल्ड
केएस भरत- अनसोल्ड
रहमानुल्ला गुरबाज- अनसोल्ड
जॉनी बेयरस्टो- अनसोल्ड
जेमी स्मिथ- अनसोल्ड
मैट हैनरी- अनसोल्ड
आकाशदीप- अनसोल्ड
शिवम मावी- अनसोल्ड
जोराल्ड कोट्जिया- अनसोल्ड
स्पेंसर जॉनसन- अनसोल्ड
फजलहक फारूकी- अनसोल्ड
राहुल चाहर- अनसोल्ड
महीशा तीक्षणा- अनसोल्ड
मुजीब उर रहमान- अनसोल्ड
अथर्व तायड़े- अनसोल्ड
अनमोलप्रीत सिंह- अनसोल्ड
अभिनव तेजराणा- अनसोल्ड
अभिनव मनोहर - अनसोल्ड
यश ढुल- अनसोल्ड
आर्या देसाई- अनसोल्ड
वेंकटेश अय्यर- अनसोल्ड
हंगरगेकर- अनसोल्ड
महिपाल लोमरोर- अनसोल्ड
ईडन टॉम- अनसोल्ड
तनुष कोटियान- अनसोल्ड
कमलेश नागरकोटी- अनसोल्ड
सनवीर सिंह- अनसोल्ड
रुचित अहीर- अनसोल्ड
वंश बेदी- अनसोल्ड
तुषार राहेजा- अनसोल्ड
सिमरजीत सिंह- अनसोल्ड
आकाश मधवाल- अनसोल्ड
वहीदुल्लाह जादरान- अनसोल्ड
शिवम शुक्ला- अनसोल्ड
यश राज पुंजा- अनसोल्ड
कर्ण शर्मा- अनसोल्ड
कुमार कार्तिकेय- अनसोल्ड
सदिका अतुल- अनसोल्ड
शॉन एबट- अनसोल्ड
माइकल ब्रेसवेल- अनसोल्ड
बेन ड्वारशुइस- अनसोल्ड
डैरिल मिचेल- अनसोल्ड
दासुन शनाका- अनसोल्ड
टॉम बैंटन- अनसोल्ड
जॉर्डन कॉक्स- अनसोल्ड
जोश इंग्लिस- अनसोल्ड
काइल जैमिसन- अनसोल्ड
एडम मिल्स- अनसोल्ड
लुंगी एनगिडी- अनसोल्ड
चेतन सकारिया- अनसोल्ड
कुलदीप सेन- अनसोल्ड
वकार सलामखेल- अनसोल्ड
सलमान निजार- अनसोल्ड
विकी ओस्टवाल- अनसोल्ड
मयंक रावत- अनसोल्ड
मुरुगन अश्विन- अनसोल्ड
तेजस बरोका- अनसोल्ड
केसी करियप्पा- अनसोल्ड
मोहित राठी- अनसोल्ड
डैन लॉरेंस- अनसोल्ड
तस्कीन अहमद- अनसोल्ड
रिचर्ड ग्लीसन- अनसोल्ड
अल्जारी जोसेफ- अनसोल्ड
राइली मेरेडिथ- अनसोल्ड
झाय रिचर्डसन- अनसोल्ड
धीरज कुमार- अनसोल्ड
तनय त्यागराजन- अनसोल्ड
कॉनर एस्टरन- अनसोल्ड
इरफान उमैर- अनसोल्ड
चिंतल गांधी- अनसोल्ड
विशाल निषाद- अनसोल्ड
नेथन स्मिथ- अनसोल्ड
डेनियल लेटगन- अनसोल्ड
करण लाल- अनसोल्ड
उत्कर्ष सिंह- अनसोल्ड
आयुष वर्तक- अनसोल्ड
जिक्कू ब्राइज- अनसोल्ड
इजाज सावरिया- अनसोल्ड
मणिशंकर मुरासिंह- अनसोल्ड