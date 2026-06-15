सुपर ओवर, नो बॉल और फिर गाली गलौज, इंडिया और श्रीलंका मैच में फुल ड्रामा; अंपायर से भिड़े तिलक वर्मा

इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच में अंपायरों से जमकर बहस करते दिखे। सुपर ओवर और नो बॉल को लेकर उनकी अंपायर से तीखी बहस भी हुई। इस दौरान वैभव और श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बीच धक्का मुक्की भी हुई।

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच सोमवार को खेला गया मुकाबला कई मायनों में हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीलंका की टीम एक समय मैच जीतने के काफी करीब थी लेकिन अरशद खान ने आखिरी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके कारण मैच टाई हुआ। हालांकि श्रीलंका ने सुपर ओवर में दमदार प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम किया। वहीं दूसरी तरफ मैच के साथ-साथ तिलक वर्मा और अंपायरों के बीच बहस लगातार टीवी पर दिख रही थी। मैच टाई पर छूटने के बाद और सुपर ओवर खत्म होने के बीच तक कई बार तिलक अंपायर से बहस करते हुए दिखे, इस दौरान अन्य भारतीय खिलाड़ी भी अंपायर के फैसले से नाखुश थे। सुपर ओवर में एक बार तो भारतीय टीम मैदान से बाहर चली थी, जिसके बाद अंपायर के कहने पर फिर से खिलाड़ियों को दोबारा मैदान पर वापस आना पड़ा।

इंडिया ए ने पहले बैटिंग करते हुए 49.2 ओवर में सभी विकेट खोने के बाद 265 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 50 ओवर में नौ विकेट खोकर 265 रन ही बना पाई और मैच टाई रहा। मैच टाई होते ही तिलक वर्मा सुपर ओवर की मांग करने लगे क्योंकि अंपायरों ने मैच को वहीं पर खत्म करने कम मन बना लिया था। दूसरी वजह कम रोशनी भी थी। हालांकि तिलक वर्मा और अंपायरों के बीच लंबी बातचीत हुई और फिर अंपायर सुपर ओवर के लिए राजी हुए। अंपायरों और तिलक के बीच बातचीत के दौरान भी सूर्यवंशी चर्चा में शामिल होते दिखे लेकिन मुख्य कोच ऋषिकेश कानिटकर ने उन्हें पीछे खींच लिया।

भारतीय टीम फील्डिंग के लिए तैयारी कर ही रही थी कि अंपायर ने फिर गेंदबाजों को रोका और फिर बहस के बाद भारत ने गेंदबाजी की। ओवर की अंतिम गेंद पर अरशद ने फुलटॉस बॉल डाली, जिसे पहले अंपायरों ने लीगल बताया लेकिन फिर कुछ देर बाद नो बॉल करार दिया, इस बीच भारतीय खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए थे लेकिन अंपायर के कहने पर फिर वापस आए।