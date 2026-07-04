विश्व कप का हीरो अब बेंच पर, गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को बताया अपना फैसला; देखिए वीडियो

गौतम गंभीर का संजू सैमसन के साथ बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शायद वह उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के अपने फैसले के बारे में उन्हें बता रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया। ओल्ड ट्रैफर्ड में मुकाबले में उन्होंने संजू सैमसन की जगह ली। हालांकि मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर ने गौतम गंभीर और संजू सैमसन के बीच हुई लंबी बातचीत का वीडियो दिखाया, जिसमें दोनों काफी गंभीर नजर आ रहे थे और कईयों का मानना है कि यही वो समय था जब कोच ने सलामी बल्लेबाज को टीम का फैसला बताया। संजू सैमसन पिछले तीन मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। जिसके कारण वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला।

गंभीर ने संजू को बताया अपना फैसला मैच के दौरान आए इस वीडियो में गंभीर और सैमसन के बीच हुई बातचीत का ऑडियो नहीं है लेकिन हावभाव से ऐसा ही लग रहा है कि कोच उन्हें प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान संजू कोच से दूर जाते नजर आए लेकिन गंभीर ने उन्हें रोका और फिर लंबी बातचीत की। हालांकि सैमसन को बाहर रखने का फैसला आसान नहीं था क्योंकि गौतम गंभीर ही वो व्यक्ति थे, जिन्होंने संजू सैमसन को टी20 विश्व कप के दौरान सपोर्ट किया था। इस साल की शुरुआत में संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 विश्व कप में 97 रनों की दमदार पारी खेली थी। जिसके बाद गंभीर ने उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहा था और कहा था कि यह पारी “उस पर भरोसा जताने” के बारे में थी। हालांकि कुछ महीने बाद गंभीर को मुश्किल फैसला लेना पड़ा और संजू को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना पड़ा। टी20 विश्व कप 2026 में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 5 पारियों में 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे।

भारत ने बनाए 190 रन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शनिवार को यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 190 रन बनाये। भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 49, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 43 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 37 रन का योगदान दिया। भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 14 रन बनाये। तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में नाबाद 24 रन की तेज तर्रार पारी से टीम को 190 रन तक पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए सैम कुरन ने तीन विकेट लिये।