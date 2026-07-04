विश्व कप का हीरो अब बेंच पर, गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को बताया अपना फैसला; देखिए वीडियो
गौतम गंभीर का संजू सैमसन के साथ बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शायद वह उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के अपने फैसले के बारे में उन्हें बता रहे हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया। ओल्ड ट्रैफर्ड में मुकाबले में उन्होंने संजू सैमसन की जगह ली। हालांकि मैच के दौरान ब्रॉडकास्टर ने गौतम गंभीर और संजू सैमसन के बीच हुई लंबी बातचीत का वीडियो दिखाया, जिसमें दोनों काफी गंभीर नजर आ रहे थे और कईयों का मानना है कि यही वो समय था जब कोच ने सलामी बल्लेबाज को टीम का फैसला बताया। संजू सैमसन पिछले तीन मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। जिसके कारण वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला।
गंभीर ने संजू को बताया अपना फैसला
मैच के दौरान आए इस वीडियो में गंभीर और सैमसन के बीच हुई बातचीत का ऑडियो नहीं है लेकिन हावभाव से ऐसा ही लग रहा है कि कोच उन्हें प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान संजू कोच से दूर जाते नजर आए लेकिन गंभीर ने उन्हें रोका और फिर लंबी बातचीत की। हालांकि सैमसन को बाहर रखने का फैसला आसान नहीं था क्योंकि गौतम गंभीर ही वो व्यक्ति थे, जिन्होंने संजू सैमसन को टी20 विश्व कप के दौरान सपोर्ट किया था। इस साल की शुरुआत में संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 विश्व कप में 97 रनों की दमदार पारी खेली थी। जिसके बाद गंभीर ने उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहा था और कहा था कि यह पारी “उस पर भरोसा जताने” के बारे में थी। हालांकि कुछ महीने बाद गंभीर को मुश्किल फैसला लेना पड़ा और संजू को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना पड़ा। टी20 विश्व कप 2026 में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 5 पारियों में 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे।
भारत ने बनाए 190 रन
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शनिवार को यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 190 रन बनाये। भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 49, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 43 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 37 रन का योगदान दिया। भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 14 रन बनाये। तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में नाबाद 24 रन की तेज तर्रार पारी से टीम को 190 रन तक पहुंचाया। इंग्लैंड के लिए सैम कुरन ने तीन विकेट लिये।
भारत ने इस मैच में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने एकादश में संजू सैमसन की जगह ली। महज 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण करते हुए वह भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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