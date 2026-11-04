भारतीय टीम में IPL के मौजूदा और पूर्व कप्तानों का जमावड़ा, कोहली-रोहित सहित ये 7 खिलाड़ी टीम में शामिल
भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय स्क्वॉड में कुल सात खिलाड़ी ऐसे हैं, जोकि आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी कर रहे हैं या फिर कप्तान रह चुके हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। इस सीरीज के जरिए भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों को पुख्ता करने उतरा है। ऐसे में मौजूदा सीरीज और आने वाले मैचों में भारतीय टीम उन खिलाड़ियों को मौका देने वाली है, जोकि आगामी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा बन सकते हैं। भारत ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन सामने के बाद एक दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिला है, दरअसल उसमें मौजूद टॉप-6 खिलाड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी कर रहे हैं या पहले कप्तानी कर चुके हैं।
प्लेइंग इलेवन में 6 आईपीएल कप्तान
भारतीय टीम में खेलने वाले सभी खिलाड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। हालांकि उनमें से कुछ खिलाड़ियों को ही आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी करने का मौका मिला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में प्लेइंग इलेवन सामने आने के बाद जो लिस्ट सामने आई, उसमें भारत के टॉप 6 खिलाड़ी आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी कर चुके हैं या अब भी बतौर कप्तान टीम की कमान संभाल रहे हैं। शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल आईपीएल में फ्रेंचाइजी के कप्तान रह चुके हैं या अभी मौजूदा कप्तान हैं। वहीं न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर कुल 7 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो आईपीएल में किसी टीम के कप्तान हैं या रह चुके हैं।
आईपीएल में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी
मौजूदा समय में भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल में गुजरात टाइंटस की कमान संभाल रहे हैं। वह 2024 में टीम के कप्तान बने थे और बतौर कप्तान अभी तक टीम के साथ बने हुए हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में तीन टीमों की कप्तानी की है और मौजूदा समय में पंजाब किंग्स की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन भी बनाया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं। उन्होंने 2025 और फिर 2026 में दिल्ली की टीम का नेतृत्व किया।
आईपीएल में कप्तान रह चुके भारतीय खिलाड़ी
भारतीय टीम के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल में लंबे समय से खेल रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम पांच बार चैंपियन बनी है। रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए 10 साल तक कप्तानी का भार संभाला। 2013 में कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद टीम 5 बार खिताब जीतने में सफल रही। रोहित इस समय बतौर बल्लेबाज मुंबई के लिए खेल रहे। विराट कोहली का भी आईपीएल करियर शानदार रहा है। हालांकि बतौर कप्तान उन्हें ट्रॉफी जीतने का अनुभव नहीं मिला। कोहली ने 2013 से 2019 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी की थी। उनकी कप्तानी में 2016 में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में दो फ्रेंचाइजी की कप्तानी की है। उन्हें 2020 में पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया था उन्होंने उस सीजन टीम की कप्तानी संभाली और ऑरेन्ज कैप भी जीता था। इसके बाद 2022 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बतौर कप्तान जुड़े, जहां दो सीजन उन्होंने टीम को संभाला।
इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी आईपीएल फ्रेंचाइजी की कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। इस समय वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रहे हैं।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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