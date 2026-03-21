आईपीएल के पिछले सीजन इन गेंदबाजों का रहा था खौफ, टॉप-5 में भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध-अर्शदीप का था दबदबा
आईपीएल के पिछले सीजन प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, तो वहीं अर्शदीप ने 21 विकेट लिए थे।
आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को खेला जाएगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम पिछले सीजन की चैंपियन रही थी और इस साल भी टीम बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेगी। आईपीएल के पिछले सीजन भारतीय तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पर्पल कैप जीता था, उनके अलावा अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा था।
प्रसिद्ध कृष्णा
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल 2025 में 15 मैचों में 25 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम किया। उन्होंने पूरे सीजन में अपनी लगातार सटीक लाइन-लेंथ और डेथ ओवर्स में प्रभावी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले सीजन 59 ओवर डालते हुए 488 रन खर्च किए थे। उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत गुजरात की टीम प्लेऑफ तक पहुंचने में सफल रही थी।
नूर अहमद
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नूर अहमद दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। चेन्नई की तरह से खेलते हुए नूर ने 14 मैचों में 24 विकेट झटके। अफगानिस्तान के स्पिनर ने 50 ओवर में गेंदबाजी की और 408 रन दिए। उन्होंने दो बार सीजन में चार विकेट हॉल भी लिया।
जोश हेजलवुड
जोश हेजलवुड ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से 12 मैचों में 22 विकेट चटकाए। हेजलवुड कुछ मैचों में काफी किफायती रहे थे और बल्लेबाज उनके खिलाफ रन नहीं बना पा रहे थे। हेजलवुड ने पिछले सीजन 44 ओवर में 386 रन दिए।
ट्रेंट बोल्ट
तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने एक बार फिर पावरप्ले में अपनी उपयोगिता साबित की। उन्होंने 16 मैचों में 22 विकेट लिए। बोल्ट ने 57.4 ओवर में 517 रन खर्च किए। उन्होंने एक बार चार विकेट हॉल भी लिया।
अर्शदीप सिंह
भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी पिछले सीजन बेहतरी गेंदबाज की थी। पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट अपने नाम किए। वह इस सूची में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज रहे। अर्शदीप ने 17 मैचों में 58.2 ओवर डालते हुए 518 रन दिए।
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