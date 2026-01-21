Cricket Logo
पता नहीं कब खेलने को मिलेगा से अपना टाइम आएगा तक, संजू सैमसन ने WC को लेकर कही दिल की बात

संक्षेप:

संजू सैमसन 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला था। पता नहीं कब खेलने को मिलेगा से लेकर अपना टाइम आएगा के पक्के यकीन तक उनका सफर शानदार रहा है। BCCI की तरफ से जारी एक वीडियो में सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने इसी सफर के बारे में खुलकर बात की है।

Jan 21, 2026 05:20 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
संजू सैमसन 2024 में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। उसकी टीस उनके मन में अब भी है। अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन भारत के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और बहुत संभव है कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। पिछले वर्ल्ड कप के बाद से उनका करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। ओपनिंग में आजमाए जाने के बाद तो उन्होंने जबरदस्त छाप छोड़ी। पता नहीं कब खेलने को मिलेगा से लेकर अपना टाइम आएगा के पक्के यकीन तक उनका सफर शानदार रहा है। बीसीसीआई की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने इसी सफर के बारे में खुलकर बात की है।

बतौर क्रिकेटर अपनी यात्रा को लेकर संजू सैमसन कहते हैं, '10 वर्षों में बहुत सारी नाकामी, बीच-बीच में कुछ कामयाबी, ये हमेशा एक समझ से जुड़ी रही कि भारतीय टीम के लिए एक वर्ल्ड कप क्रिकेटर बनने के लिए क्या जरूरी है और मैं इसे बहुत शिद्दत से चाहता हूं। मैं (वर्ल्ड कप में) उतरना चाहता हूं और अपने तरीके से सफल या नाकाम होना चाहता हूं।'

वीडियो में सैमसन आगे कहते हैं, ‘2024 वर्ल्ड कप की बात करें तो मैं एक भी मैच नहीं खेल पाया। हां, ईमानदारी से कहूं तो चीजें कुछ उतार-चढ़ाव भरी थीं। मैंने जो अपेक्षाएं रखी थीं, उस हिसाब से चीजें नहीं हुईं। लेकिन तब भी मैं इस बात के लिए आभारी था कि मुझे फिफ्टीन में जगह मिली। मेरा सफर बहुत खास था कि पता नहीं कब खेलने को मिलेगा...लेकिन मैंने उम्मीदें बनाए रखी, मैंने हर छोटी चीजों पर फोकस बनाए रखी और मुझे पता था कि मेरा टाइम आएगा।’

कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ अपने बेहतर तालमेल का जिक्र करते हुए संजू सैमसन ने कहा, 'मेरी सूर्या के साथ शानदार तालमेल है। कप्तान के साथ इस तरह का कनेक्ट होना इस फॉर्मेट में बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत सारे आइडिया का आदान-प्रदान करते रहते हैं और बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं हमेशा उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सबसे अच्छी जगह (विकेटकीपर की भूमिका) पर रहता हूं।'

टी20 विश्व कप में अपनी भूमिका को लेकर सैमसन ने कहा, 'मेरी भूमिका बहुत स्पष्ट है। मुझे सिर्फ सकारात्मक योगदान देना है। मुझे अब भी लगता है कि अभी थोड़ा और करने की जरूरत है। मेरे भीतर अब भी वहां जाने और योगदान देने की और ज्यादा भूख बनी हुई है।'

