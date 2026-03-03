यह जस्टिस फॉर संजू सैमसन नहीं, संजू सैमसन का इंसाफ है; इरफान पठान ने विराट कोहली से की तुलना

पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर इरफान पठान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की पारी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि संजू अपनी पारी से हर किसी को विराट कोहली की याद दिला दी है। पठान ने कहा कि सैमसन ने सारा दबाव सोख लिया और गेम पर अपना कंट्रोल बनाए रखा।

विकेटकीपर बल्लेबाज ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' मुकाबले में भारत की 5 विकेट से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओपनिंग करने उतरे संजू अंत तक आउट नहीं हुए और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 97 रन की पारी खेली। चेज मास्टर के नाम से विख्यात विराट कोहली अपने टी20 करियर में अनगिनत मौकों पर दबाव की स्थिति में भारत को ऐसे ही जीत दिलाई है।

संजू सैमसन की ऐतिहासिक पारी टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 196 रन का लक्ष्य रखा था। टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत इससे पहले कभी भी इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने में सफल नहीं हुआ था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पांचवें ओवर में ही 41 के स्कोर पर दो धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पवैलियन लौट चुके थे। लेकिन संजू सैमसन ने एक छोर संभाले रखा। वह पहले अभिषेक और ईशान किशन और बाद में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ उपयोगी साझेदारियां करके टीम को लक्ष्य के करीब ले गए। पांड्या के आउट होने के बाद संजू ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचाया। संजू ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के जड़े। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी भारतीय का लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है।

20 ओवर विकेटकीपिंग के बाद 20 ओवर बैटिंग! इरफान पठान ने संजू की तारीफ करते हुए कहा, ‘संजू सैमसन ने इस पारी के जरिए अपनी क्षमता के इंसाफ किया है। और आखिर में उनका वो जश्न, जीत के बाद बैठ जाना, ऊपर देखना और गॉड को शुक्रिया कहना, ये दिखाता है कि वे कितने आभारी हैं। हमने उनकी बल्लेबाजी के बारे में पहले ही कहा है लेकिन मत भूलिए कि उन्होंने 20 ओवर तक विकेटकीपिंग की और उसके बाद 20 ओवर तक बल्लेबाजी। ये उनकी फिटनेस का भी प्रमाण है। उन्होंने जिस तरह से इस पारी को खत्म किया वो उन महान खिलाड़ियों की याद दिलाता है जिन्होंने पहले इस तरह की पारियां खेली हैं, खासकर विराट कोहली की। हालांकि इस पारी के अपने उतार-चढ़ाव हैं।’

'इस तरह का मास्टरक्लास कोहली से दिखता था' इरफान पठान ने कहा, ‘उन्होंने जो ये पारी खेली और जिस तरह से उतार-चढ़ावों के दौरान खुद को साधा वो तारीफ के काबिल है। पावरप्ले के दौरान जब वह 20, 25, 28 पर बैटिंग कर रहे थे, तब मैं करीब से देख रहा था कि वह अपनी पारी को गति दे रहे थे। जब आप 200 के करीब लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तब आपको मास्टरक्लास पारी खेलनी होती है। वर्षों से हमने वो मास्टरक्लास विराट कोहली से देखा है। यह उस तरह की पारी थी। निश्चित तौर पर सैमसन एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं। वह और ज्यादा रिस्क लेते हैं और साथ में और ज्यादा बड़े शॉट खेलते हैं जिससे वह अपने खेल को दबाव में भी नियंत्रित रखते हैं।’