IPL से रिलीज हुए मुस्ताफिजुर रहमान खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का हाथ, 8 साल बाद होगी वापसी

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद वह 8 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे।

Feb 05, 2026 10:38 pm ISTHimanshu Singh भाषा
लाहौर कलंदर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज (टीम से छोड़े गए) किए गए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिज़ुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सत्र के लिए उन्होंने अनुबंधित किया है। मुस्ताफिज़ुर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निर्देशों पर केकेआर की टीम से हटा दिया गया था, जिससे घटनाओं का एक विवादास्पद सिलसिला शुरू हुआ जिसके कारण बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम ने आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप से नाम वापस ले लिया और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच के बहिष्कार का फैसला किया।

बीसीसीआई ने मुस्ताफिज़ुर को हटाने का कारण नहीं बताया लेकिन कहा कि यह चारों ओर हो रहे घटनाक्रमों के कारण था जो पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्याओं के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों का संकेत था। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के लिए कम खतरे की आशंका जताई थी। पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की।

वर्ष 2016 और 2018 में कलंदर्स के लिए खेल चुके मुस्ताफिज़ुर अब एक बार फिर इस टीम की जर्सी पहनने के लिए तैयार हैं। उन्हें 6.44 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (लगभग दो करोड़ भारतीय रुपये) में अनुबंधित किया गया है। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राणा ने कहा, ''एक बार कलंदर, हमेशा कलंदर। मुस्ताफिजुर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है। वह एक भाई है, हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है जिसने कभी हमें नहीं छोड़ा।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

