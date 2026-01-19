धोनी से गिल की कप्तानी तक, विराट कोहली की एक चीज नहीं बदली; इरफान पठान ने बोल दिया खरा सच

संक्षेप: इरफान पठान ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कोहली की उस खासियत के बारे में बताए हैं, जो एक दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद नहीं बदली।

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं लेकिन वनडे क्रिकेट में दबदबा बरकरार है। उन्होंने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में भी जलवा दिखाया। कोहली ने इंदौर में 338 का टारगेट चेज करते हुए 108 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और तीन छक्के ठोके। यह उनका वनडे में 54वां और इंटरनेशनल करियर का 85वां शतक था। कोहली को दूसरे छोर से मजबूत साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से भारत को 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने 37 वर्षीय बल्लेबाज की जमकर तारीफ की है और एक खरा सच बताया। उन्होंने कहा कि कोहली ने एमएस धोनी से लेकर शुभमन गिल तक की कप्तानी में बखूबी रन बनाने का बीड़ा उठाया है।

'10 साल बाद भी यही कहा जाता है' इरफान ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''एक और बार समझ आया कि विराट कोहली क्यों इतने महान खिलाड़ी हैं। जब मैं 2013 में खेल रहा था तो पूछ जाता कि फिलहाल टीम का सबसे बढ़िया बल्लेबाज कौन है? कहते थे कि कोहली बेस्ट बल्लेबाज बन गया है। 2016 में कहा जाता था कि भारतीय टीम का बेस्ट बल्लेबाज कौन तो कोहली का नाम आता। 10 साल बाद भी यही कहा जाता है कि कोहली आपकी वनडे टीम का बेस्ट बल्लेबाज है। वक्त बदल गया और साल बदल गए लेकिन कोहली बेस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी में रन बनाए, अपनी और रोहित शर्मा कप्तानी में रन बनाए, अब युवा शुभमन गिल हैं तो उनकी कप्तानी में भी रन बना रहे हैं।