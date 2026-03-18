मैदान पर उड़ने वाले न्यूजीलैंड के स्टार ग्लेन फिलिप्स को जहाज उड़ाने का है शौक, शेयर किया लैडिंग का वीडियो
न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स को प्लेन उड़ाने का शौक है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह एक हल्के विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराते हुए दिख रहे हैं।
न्यूजीलैंड के धाकड़ खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स मैदान पर जब तक रहते हैं अपनी फुर्ती से फैंस का मंनोरजन करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर उनके ऐसे कई कारनामें हैं जहां पर वह कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो फैंस को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। फील्डिंग करते समय उनके आस-पास से गेंद का गुजरना काफी मुश्किल रहता है और कई बार वह मैदान पर उड़ते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि ग्लेन फिलिप्स इस बार ऑफ फील्ड अपनी एक अलग प्रतिभा के कारण चर्चा में हैं।
सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक पेशेवर पायलट की तरह कॉकपिट के अंदर विमान उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर बाउंड्री पर उनके एक्रोबैटिक डाइव की दुनिया दीवानी है। कीवी खिलाड़ी ने मंगलवार को अपनी पायलट स्किल्स का शानदार प्रदर्शन किया। ग्लेन फिलिप्स ने ऑकलैंड के आर्डमोर एरोड्रोम पर एक हल्के विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई।
रिपोर्ट के मुताबिक फिलिप्स ने पहले ही अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) पूरा कर लिया है और अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस की तैयारी में जुटे हैं। ग्लेन फिलिप्स को जहाज उड़ाना काफी पसंद है। न्यूजीलैंड के इस स्टार ऑलराउंडर ने खुलकर कहा कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा होता, तो वे क्रिकेट की बजाय एविएशन में करियर चुनते और पायलट बन जाते। उन्होंने यहां तक हिंट दिया कि क्रिकेट के बाद करियर चुनने में पायलट बनना उनकी पहली पसंद होगी।
ग्लेन फिलिप्स ने कहा, ''हां, यह मेरा एक बहुत बड़ा जुनून है। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता और बचपन में मेरे पास दुनिया का सारा पैसा होता, तो शायद मैं पायलट ही बन जाता, सच कहूं तो। मुझे हवा में रहना बहुत पसंद है, मैं पहाड़ों में जाकर बिल्कुल बिना किसी काम की जरूरत के रहना चाहूंगा। लेकिन अगर मुझे फिर भी काम करने की जरूरत पड़ी, तो पायलट बनना मेरी लिस्ट में पहला विकल्प होगा।"
ग्लेन फिलिप्स आईपीएल 2026 में भी खेलते हुए नजर आएंगे, जहां वह गुजरात टाइटंस का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलिप्स का आईपीएल करियर कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि वह इस सीजन अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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