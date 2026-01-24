अगले वर्ल्ड कप में बैन से लेकर सस्पेंशन तक, ICC बांग्लादेश पर ले सकती है ये बड़े ऐक्शन
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक खेल से जुड़ा झटका नहीं है, बल्कि यह एक बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है। 24 जनवरी को आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाकर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया। आईसीसी के इस निर्णय से 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस बड़े आयोजन में बांग्लादेश के खेलने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यह फैसला तब लिया गया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में खेलने को लेकर आईसीसी के अल्टीमेटम पर समय रहते कोई जवाब नहीं दिया।
इस निष्कासन का सबसे बुरा असर बांग्लादेश के भविष्य के वर्ल्ड कप चक्र (Cycle) पर पड़ेगा। बांग्लादेश ने अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर 2026 के लिए सीधे क्वालीफाई किया था, जो टूर्नामेंट में जगह बनाने का सबसे आसान रास्ता होता है। अब इस इवेंट में हिस्सा न लेने के कारण उनके पास कोई 'फिनिशिंग पोजीशन' नहीं होगी, जिसका मतलब है कि अगले वर्ल्ड कप के लिए उन्हें स्वत: प्रवेश यानी ऑटोमैटिक एंट्री का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने के लिए कठिन क्षेत्रीय क्वालीफायर मुकाबलों से गुजरना पड़ सकता है।
आईसीसी अब केवल टूर्नामेंट से बाहर करने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कामकाज और शासन पर भी कड़े सवाल उठा सकती है। आईसीसी के संवैधानिक ढांचे के अनुसार, सदस्य बोर्ड को अपने मामलों को स्वायत्त रूप से चलाना चाहिए और उसमें कोई बाहरी या गैर-क्रिकेट हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि आईसीसी यह निर्धारित करती है कि बांग्लादेश का फैसला खेल से प्रेरित न होकर बाहरी निर्देशों पर आधारित था और बाहरी कारकों से प्रेरित था तो वह बोर्ड की सदस्यता को निलंबित यानी सस्पेंड भी कर सकती है।
सदस्यता निलंबन का परिणाम बांग्लादेश के लिए आर्थिक रूप से बेहद नुकसानदायक हो सकता है। निलंबित होने की स्थिति में बांग्लादेश न केवल भविष्य के आईसीसी आयोजनों में भाग लेने का अधिकार खो देगा, बल्कि उसे आईसीसी के अधिशेष राजस्व (Surplus Revenue) में मिलने वाले हिस्से से भी वंचित किया जा सकता है। अंततः, आईसीसी के पास वह वित्तीय पावर है जो बांग्लादेश क्रिकेट को वहां चोट पहुंचा सकता है जहां उसे सबसे ज्यादा असर होगा यानी भविष्य के फंड और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक उनकी पहुंच को रोक सकता है।
आईसीसी के पास बांग्लादेश के खिलाफ सदस्यता सस्पेंड करने से लेकर फंड को रोकने तक कई तरह की शक्तियां हैं। हालांकि, यह देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या आईसीसी भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने के फैसले को वाकई सुरक्षा कारण मानकर बक्श देती है या फिर राजनीति और बाह्य कारकों से प्रेरित मानकर उस पर कड़े प्रतिबंध लगाती है और बात सस्पेंशन तक भी पहुंच सकती है। हालांकि, अगर आईसीसी प्रतिबंध नहीं भी लगाती है तब भी आगामी वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए बांग्लादेश को मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेश की अस्थायी सरकार और बोर्ड ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।