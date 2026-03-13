पाकिस्तान के बल्लेबाज दूसरे मैच में भी हुए ढेर, बांग्लादेश के खिलाफ 43 रन के अंदर गंवाए 7 विकेट
पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे मुकाबले में ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान को सलामी बल्लेबाजों ने दमदार शुरुआत दिलाई लेकिन अन्य बल्लेबाज एक बार फिर फ्लाप साबित हुए।
पाकिस्तान ने 103 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी के दम पर शुक्रवार को बंगलादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में 47.3 ओवर में 274 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। हालांकि टीम का मध्यक्रम और निचला क्रम एक बार फिर धराशायी हो गया। पाकिस्तान 50 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गया। जिस तरह की शुरुआत उन्हें मिली थी, उसे देखते हुए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान ने अपने सात विकेट 10 ओवर के अंदर ही गंवा दिए और टीम इस दौरान सिर्फ 43 रन ही जोड़ सकी।
सलामी जोड़ी ने दिलाई दमदार शुरुआत
माज सदाकत ने टॉप ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन किया। जिस पिच के सीमर्स के लिए मददगार होने की उम्मीद थी, उस पर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से मैच का मिजाज़ ही बदल दिया; उन्होंने बंगलादेश के तेज़ गेंदबाज़ों की तिकड़ी का डटकर सामना किया और सिर्फ़ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सदाकत ने 46 गेंदों पर 75 रन की पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए।
10 ओवर के अंदर गंवाए 7 विकेट
पाकिस्तान ने ओपनिंग में 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी की और उनके पास एक बेहतरीन मंच तैयार था। लेकिन, बीच में कुछ लड़खड़ाहटें भी देखने को मिलीं। पहली मुश्किल तब आई, जब सदाकत आउट हो गए। दूसरी मुश्किल तब आई, जब रिज़वान (44) और आगा सलमान (64) के बीच 109 रनों की एक और साझेदारी हुई। एक विवादित रन-आउट के चलते आगा को पवेलियन लौटना पड़ा, और इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी ही लग गई; पाकिस्तान ने अपने आखिरी सात विकेट सिर्फ़ 43 रनों के स्कोर पर ही गंवा दिए।
अगर पहले मैच में तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, तो आज स्पिनर्स - मेहदी और रिशाद - ने यह काम किया। इस जोड़ी ने मिलकर कुल पांच विकेट चटकाए और दो बड़ी साझेदारियों के बाद पाकिस्तान की रन गति पर लगाम कस दी। रिशाद हुसैन ने 56 रन पर तीन विकेट और मेहदी हसन ने 34 रन पर दो विकेट लिए। पिच अभी भी बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी लग रही है, और बंगलादेश को 274 रनों का स्कोर हासिल करने की अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
