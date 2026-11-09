पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बदली टीम, पहले मैच में चार नए खिलाड़ियों का डेब्यू
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से रावलपिंडी में खेला जा रहा है। इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। चार नए खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहे हैं।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से खेला जा रहा है। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। पाक टीम ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। खास बात यह कि इस प्लेइंग XI में एक दो नहीं बल्कि चार खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम आज (सोमवार) को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तैयब आरिफ, ताहा, अराफात मिन्हास और साकिब खान जैसे नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी है जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं।
पाकिस्तान की प्लेइंग XI : अजान अवैस, तैयब आरिफ, मोहम्मद ताहा, बाबर आजम (C), सऊद शकील, सलमान आगा, गाजी गोरी (WK), अराफात मिन्हास, रजाउल्लाह, मोहम्मद अब्बास, साकिब खान
श्रीलंका की प्लेइंग XI: पसिंदु सोरियाबंदरा, लाहिरू उदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका।
टॉस के दौरान बाबर आजम ने क्या कहा?
टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बैटिंग अप्रोच और टीम की ताकत के हिसाब से ढलने पर बात करते हुए कहा- शायद थोड़ी घास और सतह पर थोड़ी नमी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें बैटिंग का मौका मिला है, तो हम हर सेशन अपनी ताकत के हिसाब से खेलने की कोशिश करेंगे। चार डेब्यू करने वालों और लंबी कैप प्रेजेंटेशन सेरेमनी पर पर बोलते हुए पाकिस्तानी कप्तान ने कहा- "आज हमारी टीम में चार डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं, जिसमें दो बैटर, एक ऑल-राउंडर और एक फास्ट बॉलर शामिल हैं। मुझे लगता है कि यह काफी युवा टीम है और यह सभी युवाओं के लिए खुद को दिखाने और अपना टैलेंट दिखाने का एक शानदार मौका है। क्या कई नए खिलाड़ियों के साथ एक युवा टीम की कप्तानी करना काम आसान बनाता है या ज्यादा मुश्किल इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी कप्तान बोले-"यह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। असल में ये सभी खिलाड़ी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हर कोई जानता है कि चार दिन के गेम या टेस्ट मैच को कैसे खेलना है। मुझे लगता है कि हमारी टीम में काफी अनुभव भी है। हमारे पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनमें अब्बास भाई और सऊद, आगा शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
श्रीलंका ने नए कप्तान ने भी कही मन की बात
वहीं टॉस के दौरान श्रीलंका के कप्तान ने कहा- इस पिच पर हमने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। मुझे यह थोड़ी घास वाली विकेट लग रही है। इस फॉर्मेट में पहली बार बतौर कप्तान मैदान पर उतरने के अनुभव के बारे में बात करते हुए कुसल मेंडिस बोले- "मैं खुश हूं। अच्छा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी कप्तानी में भी अच्छा कर पाऊंगा।
टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमों का स्क्वॉड
पाकिस्तान टीम: अजान अवैस, समीर मिन्हास, बाबर आजम (कप्तान), तैयब आरिफ, सऊद शकील, सलमान आगा, गाजी गोरी (विकेट कीपर), रजाउल्लाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद ताहा, अली शब्बीर, मोहम्मद सुलेमान, आमेर जमाल, अराफ़ात मिन्हास, साद बेग, साकिब खान।
श्रीलंका टीम: लाहिरू उदारा, पसिंदू सोरियाबंदारा, दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कामिंडू मेंडिस, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशर नुवांथा, लाहिरू कुमारा, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, प्रभात जयसूर्या, अंजला बंदारा, असिथा फर्नांडो।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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