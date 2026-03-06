टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड के 4 बैटर लगा चुके हैं शतक, जानिए भारतीय कितने? पाकिस्तान आगे
इंग्लैंड के चार बल्लेबाजों ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में शतकीय पारी खेली है। वहीं, पाकिस्तान के नाम इस टूर्नामेंट में तीन शतक हैं। जानिए भारत ने इस प्रतिष्ठित इवेंट में कितने शतक लगाए हैं।
टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के 22 साल के युवा बल्लेबाज ने 140 करोड़ भारतीयों की सांसें अंत तक थाम कर रख दी थीं। उन्होंने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 48 गेंदों में 105 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी के साथ वे विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वे इस टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में शतक जड़ने वाले भी फिन एलेन के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। अपनी पारी के दौरान बेथल ने 8 चौके और 7 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 218 का रहा। वे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वे रन आउट हुए नहीं तो भारत के मुंह से जीत छीन ही ली थी।
जेकब बेथल इस शतक के साथ टी-20 विश्व कप के इतिहास में शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड की ओर से इस टूर्नामेंट में पहला शतक एलेक्स हेल्स ने साल 2014 के विश्व कप में चटोग्राम में श्रीलंका के खिलाफ जड़ा था। तब उन्होंने नाबाद 116 रनों की पारी खेली थी। जोस बटलर इंग्लैंड की ओर से टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उन्होंने साल 2021 में शारजहां के मैदान में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद साल 2026 के विश्व कप में हैरी ब्रुक ने पेल्लेकेले में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली थी। इसके बाद गुरुवार 5 मार्च को खेले गए मुकाबले में जेकब बेथल ने 105 रनों की पारी खेली और लिस्ट में नाम दर्ज कराने वाले चौथे बल्लेबाज बने। अब तक टी-20 विश्व कप में कुल 18 शतक लगे हैं जिसमें से 4 इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने लगाए हैं। जो किसी भी देश द्वारा इस टूर्नामेंट में लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं।
इंग्लैंड के लिए टी20 विश्व कप में शतक:
116* - एलेक्स हेल्स बनाम श्रीलंका, चटोग्राम, 2014;
105 - जैकब बेथेल बनाम भारत, मुंबई विश्व कप, 2026;
101* - जोस बटलर बनाम श्रीलंका, शारजाह, 2021;
100 - हैरी ब्रूक बनाम पाकिस्तान, पल्लेकेले, 2026।
भारत की ओर से अभी तक टी-20 विश्व कप में एक ही शतकवीर बना है, वो भी आज से 16 साल पहले। सुरेश रैना भारत की ओर से टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2010 के विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रॉस आइसलेट के मैदान पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 60 गेंदों में 101 रन बनाए थे। पाकिस्तान टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने के मामले में भारत से आगे है। भारत के अभी तक सिर्फ एक बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में शतकीय पारी खेली है, वहीं पाकिस्तान के दो बल्लेबाजों ने यह कारनामा किया है और कुल तीन शतक लगाए हैं। साल 2014 के विश्व कप में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए थे। इसके बाद 2026 के टी-20 विश्व कप में साहिबजादा फरहान ने पहले नामीबिया के खिलाफ 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी 60 गेंदों में शतकीय पारी खेली।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।