जुरेल-जायसवाल समेत चार बल्लेबाजों ने जड़े शतक, ड्रॉ हुआ भारत ए बनाम न्यूजीलैंड ए दूसरा अनौपचारिक टेस्ट
भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच दूसरा अनौपचारिक मैच पहल की तरह ही ड्रॉ पर समाप्त हुआ है। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल समेत कुल चार बल्लबाजों ने शतक जड़ा है। तीसरा मुकाबला 7 नवंबर से खला जाएगा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद अहम है। इस सीरीज में लगभग यह तय हो जाएगा कि भारत WTC के फाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा। भारत के लिए करो या मरो की इस सीरीज से पहले दोनों देशों की ए टीमों के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला, मंगलवार 3 नवंबर को समाप्त हो गया। यह मैच ड्रॉ रहा। सीरीज का पहला मुकाबला भी ड्रॉ रहा था। तीसरा और आखिरी मैच 7 नवंबर से खेला जाएगा।
शुक्रवार, 30 अक्टूबर से शुरू हुए सीरीज के दूसरे अनौपचारिक चार दिवसीय टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ए ने अपनी पहली पारी में 346 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 424 रन बना दिए और भारत ए पर 78 रनों की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि, उनकी बढ़त किसी काम नहीं आई क्योंकि दूसरी पारी में भारत ए ने 2 विकेट के नुकसान पर 282 रन बना दिए। चौथे और आखिरी दिन चायकाल तक मैच के ड्रॉ होने की घोषणा कर दी गई।
चार बल्लेबाजों ने जड़ा शतक
इस मुकाबले में भारत ए की ओर से पहली पारी में ध्रुव जुरेल ने शतकीय पारी खेली थी। भारत ए के कप्तान ने 171 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से कुल 105 रन बनाए। न्यूजीलैंड ए की ओर से मैथ्यू बॉयल ने 152 गेंदों का सामना करते हुए दमदार बल्लेबाजी की और 110 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और एक छक्का जड़ा। भारत ए की दूसरी पारी में यशस्वी जायसावल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। उन्होंने 162 गेंदों का सामना करते हुए 95.68 की स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान 15 चौके और 5 छक्के जड़े। उनके साथी बल्लबाजी यश राठौर ने भी शतक लगाया। यश राठौर ने 122 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके लगे। इस तरह इस अनौपचारिक टेस्ट मैच में कुल चार शतक देखने को मिले।
मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज का कमाल प्रदर्शन
गेंदबाजी की बात करें तो पहली पारी में न्यूजीलैंड ए की ओर से फ्रेजर शेट ने सर्वाधिक चार विकेट लिए थे। बेट रैंडेल और जोरोड मैके को दो-दो विकेट मिले थे। जेडन लेनॉक्स औऱ क्रिस्टियन क्लार्क ने 1-1 विकेट हासिल किए। भारत की ओर से पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने चार और मुकेश कुमार ने पांच विकेट हासिल किए। एक विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला। आकाश दीप और मानव सुथार को कोई विकेट नहीं मिला। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में दूसरी पारी में रैंडेल और मैके को 1-1 विकेट मिले।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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