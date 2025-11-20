पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर हलचल, अजहर अली ने नाराज होकर राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दिया
संक्षेप: पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। सरफराज अहमद को ज्यादा जिम्मेदारी मिलने से अजहर नाराज थे।
पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख का पद भी छोड़ दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा सौंप दिया । इससे पहले पूर्व टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहींस और अंडर 19 टीमों की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई ।
सूत्र ने कहा ,‘‘ अजहर ने बोर्ड को इस सप्ताह इस्तीफा सौंप दिया जो स्वीकार कर लिया गया ।’’ पाकिस्तान के लिये 97 टेस्ट खेल चुके अजहर पिछले साल ही चयनकर्ता बने थे लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कार्यप्रणाली से काफी नाराज थे। अजहर अली का मानना था कि सरफराज अहमद को मिली नई भूमिकाएं, उनके युवा विकास विभाग के प्रमुख के तौर पर दी गई जिम्मेदारियों से बहुत अधिक मेल खाती थीं, जिससे उनका पद अप्रासंगिक हो गया था। साथ ही यह बात भी कि एकेडमी में युवा क्रिकेटरों को तैयार करने के उनके कुछ प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया गया।
अजहर अली को अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय चयन समिति का सदस्य बनाया गया था और इसके एक महीने बाद उन्हें युवा विकास प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी। उनका यह इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही अंदरूनी उथल-पुथल को दर्शाता है, जहां हाल के वर्षों में कई पूर्व खिलाड़ी और कोच अपने अनुबंध पूरे किए बिना ही बोर्ड को छोड़ चुके हैं।
सूत्र ने कहा कि अजहर तब निराश हुए जब बोर्ड ने अचानक उनसे बात किए बिना शाहीन और अंडर-19 क्रिकेट के सभी मामले सरफ़राज को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, "अजहर को लगा कि अब जब सरफराज को शाहीन और अंडर-19 टीमें चलाने के लिए कहा गया है, तो यूथ डेवलपमेंट के हेड के तौर पर उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां उनकी मर्जी के बिना छीन ली गई हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया।"