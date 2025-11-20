Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़former Test captain Azhar Ali Resigns from Pakistan Selection Panel and Youth Development Role Sarfaraz Ahmed
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर हलचल, अजहर अली ने नाराज होकर राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दिया

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर हलचल, अजहर अली ने नाराज होकर राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दिया

संक्षेप: पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। सरफराज अहमद को ज्यादा जिम्मेदारी मिलने से अजहर नाराज थे।

Thu, 20 Nov 2025 03:32 PMHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख का पद भी छोड़ दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा सौंप दिया । इससे पहले पूर्व टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहींस और अंडर 19 टीमों की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्र ने कहा ,‘‘ अजहर ने बोर्ड को इस सप्ताह इस्तीफा सौंप दिया जो स्वीकार कर लिया गया ।’’ पाकिस्तान के लिये 97 टेस्ट खेल चुके अजहर पिछले साल ही चयनकर्ता बने थे लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कार्यप्रणाली से काफी नाराज थे। अजहर अली का मानना था कि सरफराज अहमद को मिली नई भूमिकाएं, उनके युवा विकास विभाग के प्रमुख के तौर पर दी गई जिम्मेदारियों से बहुत अधिक मेल खाती थीं, जिससे उनका पद अप्रासंगिक हो गया था। साथ ही यह बात भी कि एकेडमी में युवा क्रिकेटरों को तैयार करने के उनके कुछ प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया गया।

अजहर अली को अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय चयन समिति का सदस्य बनाया गया था और इसके एक महीने बाद उन्हें युवा विकास प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी। उनका यह इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही अंदरूनी उथल-पुथल को दर्शाता है, जहां हाल के वर्षों में कई पूर्व खिलाड़ी और कोच अपने अनुबंध पूरे किए बिना ही बोर्ड को छोड़ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:गिल हुए बाहर तो बैटिंग ऑर्डर में होगी उठा-पटक, इन 2 खिलाड़ियों की होगी एंट्री

सूत्र ने कहा कि अजहर तब निराश हुए जब बोर्ड ने अचानक उनसे बात किए बिना शाहीन और अंडर-19 क्रिकेट के सभी मामले सरफ़राज को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, "अजहर को लगा कि अब जब सरफराज को शाहीन और अंडर-19 टीमें चलाने के लिए कहा गया है, तो यूथ डेवलपमेंट के हेड के तौर पर उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां उनकी मर्जी के बिना छीन ली गई हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |