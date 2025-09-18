Former spinner Ravichandran Ashwin to be part of Indian team for Hong Kong Sixes after IPL retirement भारतीय टीम की जर्सी में दिखेंगे अश्विन, जानिए अब किस लीग में खेलेंगे, Cricket Hindi News - Hindustan
Former spinner Ravichandran Ashwin to be part of Indian team for Hong Kong Sixes after IPL retirement

भारतीय टीम की जर्सी में दिखेंगे अश्विन, जानिए अब किस लीग में खेलेंगे

भारत के पूर्व स्पिनर अश्विन हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। अश्विन ने कहा है कि वह अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हैं।

Himanshu Singh BhashaThu, 18 Sep 2025 08:18 PM
पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सात से नौ नवंबर तक होने वाले हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। आयोजकों ने गुरुवा को इसकी घोषणा की। अश्विन ने पिछले साल भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और पिछले महीने इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कहने के बाद इस दिग्गज स्पिन गेंदबाज ने कहा था कि वह दुनिया भर की विभिन्न लीग में खेलने के लिए उपलब्ध हैं।

आयोजकों ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘आधुनिक क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले अश्विन का शामिल होना इस तेजतर्रार और एक्शन से भरपूर वैश्विक टूर्नामेंट में टीम इंडिया के अभियान में अपार गहराई, अनुभव और स्टार पावर जोड़ता है।’’

अश्विन ने कहा, ‘‘इस प्रारूप के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता होती है और यह बेहद रोमांचक साबित होगा, जिसमें मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूं। मैं विपक्षी टीमों के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उत्साहित हूं। यह हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी।’’

अश्विन का आईपीएल करियर 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू हुआ था। उन्होंने अपना अंतिम मैच भी सीएके के लिए ही खेला। हालांकि इस दौरान उन्होंने अलग-अलग फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया। अश्विन ने आईपीएल में 221 मैच खेले हैं। उन्होंने आईपीएल में 187 विकेट लिए हैं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा 9.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद अश्विन की इस साल शानदार वापसी हुई। लेकिन उनका सीजन निराशाजनक रहा, उन्होंने केवल नौ मैच खेले और सात विकेट लिए। उन्होंने 18 में से 16 सीजन में हिस्सा लिया।

