अब्दुर रज्जाक ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति से दिया इस्तीफा, बड़ी वजह आई सामने

अब्दुर रज्जाक ने 6 अक्टूबर को होने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनाव की रेस में शामिल होने के लिए शनिवार को चयन पैनल से इस्तीफा दे दिया है। अब रज्जाक निदेशक मंडल में में शामिल होना चाहते हैं।

पूर्व राष्ट्रीय बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुर रज्जाक ने शनिवार को छह अक्टूबर को होने वाले बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के चुनाव में शामिल होने के लिए चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है। रज्जाक को जनवरी 2021 में चयनकर्ता नियुक्त किया गया था। रज्जाक ने आज निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा क्योंकि वह बीसीबी बोर्ड रूम में खुलना डिवीजन का प्रतिनिधित्व करने पर नजर गड़ाए हुए हैं। 25 निदेशक (क्लबों से 12, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट से 10, एनएससी द्वारा नामित दो और श्रेणी तीन से एक, यानी अन्य संगठनों के प्रतिनिधि) अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

रज्जाक ने श्रेणी 1 से नामांकन पत्र जमा करने के बाद क्रिकबज वेबसाइट को बताया, "मैंने बीसीबी चुनाव में शामिल होने के लिए चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने एक खिलाड़ी और एक चयनकर्ता के रूप में इस देश की सेवा की है और अब निर्वाचित होने पर निदेशक मंडल में शामिल होकर आगे आने वाली नई चुनौती का सामना करना चाहता हूं।"

बीसीबी के चुनाव आयोग ने आगामी निदेशक मंडल के चुनावों के लिए 26 सितंबर को 191 पार्षदों की अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की। अंतिम सूची में ढाका स्थित 15 क्लबों के काउंसलर शामिल थे, जिन्हें 23 सितंबर को जारी मसौदा सूची से बाहर रखा गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार रोधी आयोग द्वारा अनियमितताओं के लिए उनकी जांच चल रही थी।

चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि इन 15 क्लबों को काउंसलर पद इसलिए दिया गया क्योंकि एसीसी द्वारा उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, पांच जिलों - सिलहट, बोगुरा, पबना, सिराजगंज और नौगांव - के काउंसलर पद भी दिए गए, हालाँकि नरसिंगडी जिले का काउंसलर पद रिक्त रहा। चुनाव आयोग ने पूर्व बीसीबी अध्यक्ष फारूक अहमद का काउंसलर पद भी बरकरार रखा क्योंकि वह देरी से जमा करने के उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट था।