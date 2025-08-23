Former South African batter AB de Villiers praises selectors says Do not think jasprit bumrah will be playing all games एशिया कप में सभी मैच नहीं खेलेंगे बुमराह? एबी डिविलियर्स ने चयनकर्ताओं की तारीफ की, Cricket Hindi News - Hindustan
Former South African batter AB de Villiers praises selectors says Do not think jasprit bumrah will be playing all games

एशिया कप में सभी मैच नहीं खेलेंगे बुमराह? एबी डिविलियर्स ने चयनकर्ताओं की तारीफ की

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने कहा है उन्हे नहीं लगता कि बुमराह एशिया कप में सभी मैच खेलने वाले हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं द्वारा सीरीज के बीच में बुमराह को आराम दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:53 PM
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आगामी एशिया कप के लिए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टी-20 टीम में वापसी की सराहना की। हालांकि डिविलियर्स ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि तेज गेंदबाज बुमराह सभी मैचों में खेलेंगे। पिछले साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में मैच जिताऊ ओवर डालने वाले बुमराह एक बार फिर टी20 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया था।

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैन पर कहा, ''उसको फिर से फिट और तैयार देखना शानदार है। उन्होंने चयनकर्ताओं द्वारा तेज गेंदबाज के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए भी सराहा है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मैच नहीं खेले थे।

एबी डिविलियर्स ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि वह सभी मैच खेलेगा। मैंने रिपोर्ट्स देखीं कि उन्हें उन मैचों के लिए चुना जाएगा जो मायने रखते हैं और मुझे चयनकर्ताओं की यही बात बहुत पसंद आई। आपको अपने सीनियर और सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों को इसी तरह मैनेज करना चाहिए। कुछ चयनकर्ता ये समझते हैं और कुछ नहीं। और जब एक बार इन खिलाड़ियों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखते हैं और मुझे यह अच्छा लगा कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है।''

जसप्रीत बुमराह भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज हैं। उन्होंने 70 मैचों में 89 विकेट लिए हैं। उन्होंने आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया था। बुमराह ने 12 मैचों में 18 विकेट लिए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान बुमराह चोटिल हो गए थे।

बुमराह पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। बुमराह ने कार्यभार प्रबंधन (चोट और थकान से बचने के लिए) तहत इंग्लैंड दौरे पर पांच में से तीन टेस्ट मैच ही खेला था। अगरकर ने कहा कि उन्होंने बुमराह के कार्यभार प्रबंधन को लेकर कोई विशेष नियम नहीं बनाया है।