पूर्व चयनकर्ता ने शुभमन गिल को ड्रॉप करने के फैसले को बताया शानदार, बोले- उम्मीद नहीं थी कि…

संक्षेप:

शुभमन गिल को ड्रॉप करने के फैसले को लेकर पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत भी हैरान थे, हालांकि उन्होंने इसे कमाल का फैसला बताया है। ईशान किशन के चयन पर भी उन्होंने तारीफ की।

Dec 22, 2025 01:30 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान हो चुका है। टीम के ऐलान में सबसे चौंका देने वाली बात शुभमन गिल को ड्रॉप करना रही। इस साल एशिया कप 2025 में शुभमन गिल की अचानक टी20 टीम में एंट्री हुई थी, उन्हें लगातार संजू सैमसन की जगह ओपनिंग स्लॉट पर मौके दिए जा रहे थे, यहां तक उन्हें टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया था। जिसे देखने के बाद बातें हो रही थी कि बीसीसीआई शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है। मगर गिल के बल्ले ने निराश किया, उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकले जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अंत में मुश्किल फैसला लेते हुए चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को ड्रॉप कर, टीम कॉम्बिनेशन को वापस दुरुस्त करने का फैसला किया।

शुभमन गिल को ड्रॉप करने के फैसले को लेकर पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत भी हैरान थे, हालांकि उन्होंने इसे कमाल का फैसला बताया है।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब शो में कहा, "मैं बहुत हैरान था। यह एक शानदार सिलेक्शन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे शुभमन गिल को टीम से बाहर कर देंगे। उन्होंने उसे वाइस-कैप्टन बनाया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी वह वाइस-कैप्टन था। हां, रिंकू सिंह टीम में था और ईशान किशन तो रडार पर भी नहीं था। लेकिन, मैं कहूंगा कि यह शानदार सिलेक्शन है। अजीत अगरकर और टीम इंडिया सिलेक्शन टीम, बहुत बढ़िया!"

पूर्व चयनकर्ता ने आगे कहा, “वनडे क्रिकेट में वह (गिल) शानदार है। टेस्ट में उसने इंग्लैंड में खूब रन बनाए। लेकिन, T20I में वह संघर्ष कर रहा है। उसका स्ट्राइक रेट ईशान किशन या किसी और के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहीं पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आगे निकल जाते हैं। अभिषेक पक्का खेलेगा, वह दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। संजू और ईशान विकेटकीपर-ओपनिंग बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन देते हैं।”

कृष्णमाचारी श्रीकांत 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को चुनने वाली पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने मौजूदा सिलेक्शन कमिटी की भी तारीफ की कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट परफॉर्मेंस को पहचाना और ईशान किशन को एक नया मौका दिया।

ईशान, जिन्होंने आखिरी बार 2023 में भारत के लिए खेला था, उन्हें पुणे में हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में 46 गेंदों में सेंचुरी बनाने के कुछ ही दिनों बाद अचानक टीम में वापस बुला लिया गया। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने घरेलू T20 टूर्नामेंट में बैटिंग चार्ट में टॉप किया, 10 पारियों में 57.44 की औसत और 197.32 के शानदार स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
