जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को पूर्व चयनकर्ता ने बताया 'बकवास', कहा- हैरान हूं कि बीसीसीआई...

संदीप पाटिल ने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट बकवास है। या तो आप फिट होते हैं या अनफिट, और इसी तरह हमने टीमें चुनीं। हमने इस वर्कलोड के चक्कर में नहीं पड़ा। मुझे हैरानी है कि बीसीसीआई इन सब बातों से कैसे सहमत है। क्या फिजियो कप्तान-मुख्य कोच से ज्यादा महत्वपूर्ण है?

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त की। टेस्ट करियर की शुरुआत में इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमीं पर ऐसी टक्कर देना उल्लेखनीय है। भारत के इस शानदार प्रदर्शन की तो तारीफ हर जगह हो रही है, मगर अपनी मरजी से सीरीज में सिर्फ तीन टेस्ट खेलने वाले जसप्रीत बुमराह की क्रिकेट पंडित आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल, पिछले साल बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान जब बुमराह सारे टेस्ट खेले थे तो उनकी पीठ की चोट ने फिर से उन्हें परेशान कर दिया था। ऐसे में वह सीरीज शुरू होने से पहले ही तय कर चुके थे कि वह इंग्लैंड दौरे पर तीन ही टेस्ट खेलेंगे।

वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर पहला, तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 2 पांच विकेट हॉल के साथ कुल 14 विकेट चटकाए। सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों ने उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। इस लिस्ट में अब नया नाम पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल का भी जुड़ गया है।

पूर्व चयनकर्ता संदीप पाटिल ने मिड डे से बात करते हुए कहा, "वर्कलोड मैनेजमेंट बकवास है। या तो आप फिट होते हैं या अनफिट, और इसी तरह हमने [उनकी चयन समिति ने] टीमें चुनीं। हमने इस वर्कलोड के चक्कर में नहीं पड़ा। आजकल के खिलाड़ियों के पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे खेलने के दिनों में ऐसे रिहैब प्रोग्राम नहीं होते थे। कई बार, हम चोटों के बावजूद खेलते रहे। यूं कहें कि हम देश के लिए खेलकर खुश थे... कोई नाटक नहीं।"

पाटिल ने वर्कलोड मैनेजमेंट और टीम चयन में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका पर बीसीसीआई के रुख पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा, “मुझे हैरानी है कि बीसीसीआई इन सब बातों से कैसे सहमत है। क्या फिजियो कप्तान-मुख्य कोच से ज्यादा महत्वपूर्ण है? चयनकर्ताओं का क्या? क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फिजियो अब चयन समिति की बैठकों में बैठेगा? क्या वह फैसला करेगा?"

पाटिल ने राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करते समय समर्पण के महत्व पर जोर दिया।