पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने PM मोदी को दी खास अंदाज में बधाई, पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया के पीएम मोदी को बधाई देने पर तमाम पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। कनेरिया ने पीएम मोदी की एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस पर कई पाकिस्तानी यूजर उन्हें अपशब्द कह रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। बुधवार को उनके जन्मदिन पर दुनियाभर से शुभकामनाएं मिलीं। राष्ट्राध्यक्षों, अलग-अलग क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जन्मदिन की बधाई दी। खास अंदाज में बधाई। संदेश के लिए उन्होंने जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया, उसने सबका ध्यान खींचा। इससे कुछ पाकिस्तानियों को ऐसी मिर्ची लगी कि वे उनके पोस्ट पर ही अपशब्द कहने लगे।

दानिश कनेरिया ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको अच्छी सेहत, मजबूती मिले और आप यूं ही भारत को शांति और समृद्धि की तरफ ले जाने में सफल होते रहे।'

दानिश कनेरिया ने अपने बधाई संदेश के लिए पीएम मोदी की जिस तस्वीर को चुना, वो बहुत खास है। इसमें पीएम के पीछे एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिख रहा है। तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद की है जब पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान ने प्रॉपगैंडा किया था कि उसके हमले में आदमपुर एयबेस और एस-400 तबाह हो गया था। इस दुष्प्रचार के अगले ही दिन पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही फेक न्यूज का अपने ही अंदाज में 'फैक्ट-चेक' कर दिया था।

पाकिस्तान के किसी पूर्व क्रिकेटर का भारतीय प्रधानमंत्री को बधाई देना भला पाकिस्तानियों को कैसे रास आ सकता है। ऊपर से पीएम मोदी की एस-400 के साथ तस्वीर से तो जैसे कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लोट गया। कनेरिया की इस पोस्ट पर कई पाकिस्तानी उन्हें भला-बुरा कहने लगे। तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे।