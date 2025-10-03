हद है! 'ट्रॉफी चोरी' पर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर उल्टे टीम इंडिया को देने लगा ज्ञान

पाकिस्तान क्रिकेट में नमूनों की कोई कमी नहीं है। बोर्ड का अध्यक्ष ट्रॉफी ही चुरा लेता है तो वहीं पूर्व क्रिकेटर चोरी पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे टीम इंडिया को ही ज्ञान देने लगता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने मोहसिन नकवी से अपील की है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी जानी चाहिए।

पाकिस्तान क्रिकेट में नमूनों की कोई कमी नहीं है। बोर्ड का अध्यक्ष ट्रॉफी ही चुरा लेता है तो वहीं पूर्व क्रिकेटर चोरी पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे टीम इंडिया को ही ज्ञान देने लगता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नियम हों या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, ट्रॉफी सिर्फ चैंपियन टीम को सौंपी जाती है। कोई बोर्ड या आयोजक किसी टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद ट्रॉफी अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एशिया कप चैंपियन टीम इंडिया की ट्रॉफी ही चुरा लिया। वह एसीसी के साथ-साथ पीसीबी के भी चीफ हैं। उसे होटल लेकर चले गए। अब वहां के पूर्व क्रिकेटर बासित अली भारतीय टीम को ही ज्ञान देने में लगे हैं।

बासित अली ने एक पाकिस्तान न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, 'वे (टीम इंडिया) नंबर वन रैंकिंग की टीम हैं लेकिन उनकी हरकतें थर्ड रेट की हैं। मोहसिन नकवी ट्रॉफी देंगे। अगर वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो वे दुनिया की नजरों में खुद ही गिरेंगे। ट्रॉफी नहीं दी जानी चाहिए।'

बासित ने आगे कहा, 'आप नंबर वन टीम हो, आपने अच्छा खेला और जीता लेकिन ये कैसी जिद? मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख हैं। मान लीजिए कि यह कोई आईसीसी इवेंट होता और पाकिस्तान जय शाह से ट्रॉफी लेने से इनकार कर देता, तब पाकिस्तान वहां गलत होता।'

28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप पर कब्जा किया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय टीम पहले ही फाइनल समेत पाकिस्तान से सभी तीनों मैचों में विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने बाद में इसकी वजह ये बताई कि वे उस शख्स से ट्रॉफी नहीं ले सकते जो भारत के खिलाफ जंग की बात करता रहा हो।

नकवी भारत के खिलाफ जहरीले बयानों के लिए कुख्यात हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने परमाणु हमले की गीदड़भभकी तक दी थी। वैसे पाकिस्तानी राजनीति में जोकरों की कभी भी कमी नहीं रही है। इमरान खान सरकार के दौरान तो वहां के एक बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा था कि पाकिस्तान के पास एक-एक पाव (250 ग्राम) के परमाणु बम हैं और जरूरत पड़ने पर उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा।

एशिया कप फाइनल की बात करें तो जब भारत के इनकार के बाद भी नकवी प्रजेंटेशन सेरिमनी में काफी देर तक खड़े रहे। वह भी जिद पर अड़े रहे कि ट्रॉफी अगर देंगे तो वही देंगे। दूसरी तरफ भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के भी जमकर जश्न मनाई। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने अपने व्यक्तिगत अवॉर्ड लिए लेकिन नकवी के हाथ से नहीं। टीम इंडिया जब अपने रुख से टस से मस नहीं हुई तो नकवी वहां से लौट गए लेकिन साथ में भारतीय टीम की ट्रॉफी और खिलाड़ियों का मेडल भी चुरा ले गए।