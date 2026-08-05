अपने पूर्व क्रिकेटरों पर 2-2 साल का बैन लगा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जानिए क्या है वजह
पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर 2-2 साल का बैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने एशियन लेजेंड्स लीग में हिस्सा लिया है, जिसे मान्यता नहीं है।
पाकिस्तान के एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनभर पूर्व क्रिकेटरों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दो साल का बैन लगा सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने एक ऐसी लीग में हिस्सा लिया है, जिसे आईसीसी या फिर होम क्रिकेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थी। एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जाम्बिया में एशियन लेजेंड्स लीग में हिस्सा लेने का फैसला लिया था। उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह जाम्बिया क्रिकेट यूनियन, जो कि देश की ऑफिशियल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, उसने एक बयान जारी किया है और कहा है कि यह लीग ZCU द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित या समर्थित नहीं है।
क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो पीसीबी ने अब उस बयान में यह भी कहा है कि उसने लीग में पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ियों के हिस्सा लेने को 'गंभीरता से' लिया है। बोर्ड ने कहा कि लीग एक बिना इजाजत वाला इवेंट था और इसमें खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की वजह से PCB को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। PCB ने बयान जारी करते हुए कहा है, "ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, जो लोग PCB से जरूरी मंजूरी लिए बिना इस बिना मान्यता प्राप्त इवेंट में हिस्सा लेते पाए जाएंगे, उन पर ये डिसिप्लिनरी कदम उठाए जाएंगे।"
पूर्व खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन लग सकता है
बोर्ड ने आगे बयान में कहा, "विदेशों में मंजूर क्रिकेट लीग या इवेंट में हिस्सा लेने के लिए PCB से कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने पर दो साल का बैन। इसके अलावा दो साल के लिए PCB और PSL के साथ किसी भी क्रिकेट, कोचिंग, कंसल्टेंसी, मेंटरिंग और/या दूसरे काम के लिए अयोग्य घोषित उसे किया जाएगा।" PCB का मानना है कि नियम तोड़ने का मामला पहले ही हो चुका है। 30 जुलाई को शुरू हुए इस टूर्नामेंट में छह टीमें हैं, जिनमें से एक का नाम पाकिस्तान पैंथर्स है, जिसमें पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। पैंथर्स टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं।
क्रिकइंफो की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज, सोहेल तनवीर और उमर अकमल उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें लीग के लिए साइन किया गया था और वे हिस्सा लेने के लिए लुसाका पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में ICC से जरूरी मंजूरी न मिलने के बाद उन्होंने खेलने से मना कर दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान के कई और पुराने क्रिकेटरों ने इस लीग में हिस्सा लिया है।
इस कॉम्पिटिशन में दूसरी टीमें इंडियन रॉयल्स, श्रीलंकाई लायंस, बांग्लादेश टाइगर्स, अफगानिस्तान पठान्स और एशियन स्टार्स हैं। हालांकि, उनके रोस्टर में नौ अलग-अलग देशों के क्रिकेटर थे, लेकिन PCB अकेली ऐसी टीम है, जिसने खिलाड़ियों के हिस्सा लेने को वायलेशन बताते हुए एक बयान जारी किया है और सजा की धमकी दी है। PCB के बयान में कहा गया, "PCB ICC के नियमों को बनाए रखने और खेल की ईमानदारी और गवर्नेंस को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट