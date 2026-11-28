बाबर आजम की शतक लगाने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में हो गई थी बेइज्जती, पूर्व कोच मिकी आर्थर ने खोला राज
पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच मिकी आर्थर ने बताया कि उन्होंने एक बार बाबर आजम को शतक लगाने के बाद भी ड्रेसिंग में सबके सामने फटकार लगाई थी, जिसके बाद बाबर ने उनसे एक सप्ताह बात नहीं की थी।
पूर्व कोच मिकी आर्थर ने खुलासा किया है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम के सामने बाबर आजम को कड़ी फटकार लगाई थी, जिससे बल्लेबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। आर्थर 2016 से 2019 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे थे। उस समय बाबर आजम अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और अच्छा कर रहे थे। आर्थर ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में बाबर आजम ने 90 से 100 रन बनाने के लिए 15 गेंदें ली थी और कोच का मानना था कि यहीं पर टीम के हाथ से मैच फिसल गया।
आर्थर ने बाबर को लगाई थी फटकार
सुपर ओवर पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान मिकी आर्थर ने कहा, ''कभी-कभी जब टीम के अंदर माहौल फीका पड़ने लगता है तो टीम के सामने किसी बड़े खिलाड़ी को चुनौती देते हैं ताकि उसका घमंड टूटे। मैंने एक बार नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में बाबर को ऐसे ही चुनौती दी थी। बाबर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसने मुझसे एक हफ्ते तक बात नहीं की थी। उसने शतक बनाया। उसे 90 से 100 तक पहुंचने में 15 गेंदें लगीं। शतक पूरा करने के बाद अगली दो गेंदों पर उसने लगातार दो छक्के लगाए। हम आखिरी ओवर में मैच हार गए।''
उन्होंने आगे कहा, ''उसने सौ रन बनाए। 90 से 100 तक जाने में उसे 15 गेंदें लगीं। शतक पूरा करने के बाद अगली दो गेंदों पर उसने छक्का मारा। हम अंतिम ओवर में हार गए। मैंने उस 15 गेंदों को हाइलाइट किया जहां मेरी राय में उसने सिर्फ अपना शतक पूरा करने के लिए खेला। अगर वह 90 से 100 तक पांच गेंदों में पहुंच जाता, तो हमें और 10 गेंदें मिल जातीं जिनमें हम और 15 रन बना सकते थे और मैच आराम से जीत जाते।''
ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने किया विरोध
पूर्व कोच ने कहा, ''मुझे याद है जब मैं सबके सामने उसे फटकार लगा रहा था और ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल हो गया, 'आप बाबर आजम को कुछ नहीं बोल सकते' बिल्कुल नहीं। यही पल था जब हम मैच हार गए।'' हालांकि मिकी आर्थर की डांट ने बाबर आजम को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2019 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था।
आर्थर ने कहा, ''हम वर्ल्ड कप में गए और उसने एजबेस्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया। सर्वश्रेष्ठ शतक, मुझे उस बारे में सोचने पर काफी अच्छा लगता है। उसने लॉकी पर कट मारकर चौका लगाया और शतक पूरा किया। मुझे याद है वह विकेट के बीच दौड़ रहा था और अपना बैट ड्रेसिंग रूम की ओर दिखा रहा था और मैंने कहा, ''हां मैसेज सही जगह गया।'
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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